Преступление Армении, которое не заметил Гаагский суд

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана произошла очередная трагедия. Двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района во время выпаса скота наткнулись на армянскую мину и погибли. 24-летний Исраил и 36-летний Амид Гасановы увеличили страшную статистику до 286-ти. Именно столько людей погибли, получили ранения или стали калеками по вине заложенных армянами мин с момента окончания 44-дневной войны.

МИД Азербайджана выступил с заявлением по этому поводу и призвал международную общественность не закрывать глаза на минный террор со стороны Армении. Этот инцидент, отмечается в заявлении, еще раз показывает, что главная цель Еревана - помешать возвращению азербайджанцев на свои земли и широкомасштабным восстановительным работам, проводимым на освобожденных от армянской оккупации территориях.

По факту Генеральная прокуратура начала расследование.

Тема армянских мин поднимается азербайджанской стороной на всех международных площадках, но в большинстве случаев не вызывает должной реакции. Мир не хочет обвинять армянскую сторону в этом явном военном преступлении, о чем говорит и недавнее решение Гаагского суда по иску Азербайджана.То же самое можно сказать и о комментарии посольства США, из которого после трагедии 16 марта попытались вырвать адресное заявление, однако никакого упоминания армян или Армении не последовало. Лишь обтекаемые фразы, адресованные как бы обеим сторонам, хотя заминирована территория Азербайджана, и заминирована она армянами, в чем, думается, и у американцев нет никаких сомнений. Причем, в ход идут уже мины армянского послевоенного производства, что является преступлением вдвойне.

По сообщению министерства обороны и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), на территории Лачинского района в большом количестве обнаружены противопехотные мины ПМН-Э.

С 15 по 31 августа прошлого года на минных полях Лачина саперами было выявлено 1318 противопехотных мин, судя по маркировке, произведенных в Армении в 2021 году. Хотя армянская сторона все отрицает, доказано, что мины в Армении производятся, причем, началось это не сегодня. Еще в 2010 году были выявлены противопехотные мины, которые по внешнему виду напоминали выпускаемые в России ПМН-3. Но только напоминали, а в реальности это были мины, выпущенные в Армении по российской модели. Сегодня, судя по всему, противник обнаглел настолько, что уже не скрывает наличия производства мин и открыто маркирует эти орудия смерти.

Выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран мира, наиболее загрязненных минами. Более широко он коснулся этой темы ранее, во время саммита Контактной группы Движения неприсоединения. Среди членов ДН немало стран, знающих не понаслышке трудность проблемы, с которой столкнулся из-за армянской оккупации Азербайджан. Президент Ильхам Алиев, выступая на саммите, отметил, что, учитывая огромное значение для страны гуманитарного разминирования, Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность установления специальной национальной Цели устойчивого развития. Азербайджан видит прямую связь между ЦУР и процессом разминирования, ибо мины замедляют процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц, подчеркнул он. Глава государства отметил, что Азербайджан активно продвигает инициативу запуска 18-й Цели устойчивого развития по разминированию и приглашает страны ДН поддержать эту инициативу. Более того, азербайджанский лидер предложил сформировать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин.

В настоящее время принято 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Цели правильные, но не отражающие всех проблем, существующих у мирового сообщества. Борьба за экологию, зеленую энергию, устойчивые населенные пункты, достойную работу, хорошее здоровье, индустриализацию и так далее на освобожденных от армянской оккупации территориях очень проблематична и затруднена из-за огромного количества армянских мин. Так же происходит в других странах, пострадавших от иностранной агрессии. И этих стран немало. ООН должна обратить внимание на проблему и включить ее в свои ЦУР.

ООН продолжит поддерживать процесс разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

В то же день, когда произошла трагедия, в результате которой погибли от взрыва мины два человека, в Агдаме проходила акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В акции принимала участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Она поведала журналистам, что разминирование является одним из приоритетных направлений сотрудничества ООН с Азербайджаном, и в мае состоится вторая конференция по этой проблеме.

Неплохо было бы миру и той же ООН обратить внимание в контексте данной проблемы и на Армению как главного ее виновника. Недавнее решение Международного суда ООН, не увидевшего состава преступления в закладке армянами на суверенных территориях Азербайджана мин армянского производства, да еще после войны, честно говоря, удивило. Лоббинг лоббингом, но существует международное право, которое Армения грубо нарушает, и не заметить этого - значит, встать на сторону преступника. На небольшой по площади территории нашей страны заложено более миллиона армянских мин, и даже в послевоенный период противник продолжает свое черное дело, а Гаагский суд делает вид, что "его тут не стояло"?

Армения своими действиями нарушает сразу несколько международных нормативных документов. Первый - это Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - принятый в 1997 году договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

Армяне не присоединились к Оттавскому договору. Значит, преступники должны быть наказаны по уголовному кодексу самой Армении, 387-я статья которого гласит: применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет.

Второй документ - принятая в 1980 году в Женеве Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Протокол II (Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств) к вышеуказанной женевской Конвенции требует регистрации и предания гласности сведений о расположении мин и минных полей.

По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов. Хотелось бы надеяться, что международная поддержка поможет сделать этот срок короче. Это нужно не только нам. Это нужно всему миру, потому что от происков зла никто не застрахован.