Помощник госсекретаря США Мишель Сисон посетит Азербайджан
Помощник госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон 29 марта посетит Азербайджан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госдепартамент США.
Как отмечается, Сисон посетит ряд стран с 22 марта по 7 апреля, чтобы встретиться с коллегами и должностными лицами ООН и укрепить приверженность США совместному многостороннему участию в решении коллективных глобальных проблем.
"Сисон посетит Антананариву (Мадагаскар) 22 марта, отправится 24 марта в Йоханнесбург (Южная Африка) и Порт-Луи (Маврикий) 27 марта. Затем помощник госсекретаря отправится в Баку (Азербайджан) 29 марта, Улан-Батор (Монголия) - 31 марта, Ханой (Вьетнам) - 4 апреля, Бангкок (Таиланд) - 5 апреля и посетит Вьентьян (Лаос) 6-7 апреля", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.
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