Армянская абракадабра: от Варданяна-мужчины до Варданян-женщины

Автор: Акпер Гасанов

В Армении сегодня решили отметить 100 дней, с момента начала акций азербайджанских активистов на дороге Лачин-Ханкенди. Сразу замечу, что сами активисты показали уже, как нужно это отмечать. В освобожденной и стремительно возрождающейся Шуше для участников экологической акции было организовано праздничное торжество по случаю Новруза. А близ дороги Лачин - Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, близ разведен праздничный костер.

Все это наверняка видели не только в Ханкенди, но и в Армении. Но там решили несколько иначе, в привычной для себя истерично-провокационной манере, отметить круглую дату с начала акций протеста. Прибегнуть к которой наша сторона была вынуждена ввиду бесспорных фактом незаконной и варварской эксплуатации золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

Азербайджан справедливо потребовал доступа туда для делегации специалистов для мониторинга. Но это требование не было удовлетворено. Как карабахскими сепаратистами, так и руководством российского миротворческого контингента. Кстати, это они, военнослужащие РМК, блокируют доступ к месторождениям. Они же сопровождают грузы с оружием для карабахских армян. Но, ясное дело, в РА все видят в ином, извращенном свете.

Неудивительно, что слово решил взять московский засланец в Ханкенди, российско-армянский олигарх Рубен Варданян. Ждать от него честных или, хотя бы, разумных речей сложно. Но он каждый раз доказывает способность и готовность нести такую ахинею, что становится жалко уши армян, на которые вешается такой огромный груз лапши. Вот и сейчас московский засланец заявил, что "Азербайджан хотел изолировать нас, проживающих здесь армян".

"Это был инструмент давления, чтобы сломить нашу волю и вывести армян из "арцаха". Но Азербайджан не только не добился своей цели, но и наоборот - этот шаг возымел обратный эффект", уверяет всех "Сыртыг Рубо". Врет, конечно. О целях азербайджанских активистов я уже сказал выше. Кстати, золоторудный прииск "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли" уже не функционируют.

Карабахские сепаратисты признали, что "из-за азербайджанской блокады более 700 работодателей не могут обеспечить сотрудников работой". "Работой" они называют грабеж наших природных ресурсов. В любом случае, можно констатировать, что акция активистов уже достигла своей промежуточной цели. Но и этого, ясное дело, не признает "Сыртыг Рубо". Он рассуждает об "обратном эффекте".

Причем, после того, как был послан с занимаемой в рядах карабахских сепаратистов "должности" в пешее эротическое путешествие. То есть, Азербайджан добился реализации и этого своего требования. И что после этого пищит Рубен Карленович никого уже в нашей стране не волнует. Разве что, с точки зрения наблюдения за ходом его вялотекущей болезни наблюдаем, не более того.

А тем временем, слово решил взять и депутат от правящей партии "Гражданский договор" Виген Хачатрян. "Мы будем добиваться решения вопросов по части прав и безопасности карабахцев", пообещал он. Чем очень напомнил Остапа Бендера, который предложил мужаться и делать взносы членам созданного им же "Союза меча и орала". При этом, были в речах этого оратора и грустные нотки.

Он посетовал на то, что "мы не можем войти туда с войсками, чтобы открыть коридор и захватить еще и Баку". Туда- это в Лачинский коридор. Нет, отчего же? Попробуйте, соседи. И не ставьте крест на своих мечтах. Планируйте захватить не только Баку, но и все страны мира. Все равно уже выставили себя идиотами. Чуть большими или чуть меньшими- тут уже не принципиально для репутации. И Хачатурян подтвердил все это, решив обрушиться с критикой в адрес России, перейдя в заочное общение с этой страной на тон, присущий в уличных разборках.

"Ты - союзник или кто? Собираешься ли ты выполнять договоренности или нет? Это то, чего не делали армянские власти десятки лет, они были в роли попрошаек. Думали, что Россия не позволит никому нас обидеть, а сами терзали Армению", - сказал Хачатрян. Выполнения каких договоренностей он требует от РФ, если в трехстороннем заявлении от 10 ноября все четко расписано? Там нет ничего, что делало бы возможным удовлетворение капризов этого армянского депутата. Да и Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана по итогам встреч на высшем уровне в Праге и в Сочи.

Если до Хачатуряна это еще не дошло, то это его личные проблемы. Что до вины прежних армянских властей, то ему уже ответила депутат от блока "Армения" Кристине Варданян. "Если за все ответственны бывшие, союзники, то для чего нужна власть, разве что для получения премий?", - задала она вопрос. На который у действующей армянской власти нет ответа.

При этом, сама однофамилица московского засланца по кличке "Сыртыг Рубо" умудрилась сделать поразительное, с точки зрения здравого смысла, заявление. "Сегодня сложилась ситуация, когда 120000 проживающих в "нкр" армян, имеющих паспорта Армении, где написано, что они находятся под покровительством Армении, И тут дело не в том, что "нкр" существует только в разного рода, возможно и в эротических, фантазиях армян.

Есть только Карабахский экономический район Азербайджана. И отрицать это Варданян, что в женском, что в мужском обличье, может до посинения, но без шансов на успех. При этом важно подчеркнуть, что дама из блока "Армения" признала тот факт, что на территории нашей страны незаконно проживает 120000 граждан Армении. Что доказывает правомерность любых действий со стороны официального Баку по их выдворению. И когда борьба с незаконно находящимися в Ханкенди армянами начнется, всем, кто сейчас в чем-то пытается обвинить Азербайджан, будет совсем уж печально. Но сделать тогда уже будет ничего нельзя. Мы итак слишком долго проявляли терпение...