Араик приказал, Артак ляпнул: бесполезная провокация ртом на фоне миролюбия Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Течет вода Кубань реки куда велят большевики. Такая вот надпись красовалась в советское время на плакатах, такой вот лозунг был тогда актуален. В Карабахском экономическом районе Азербайджана вполне уже пора вывешивать плакаты с лозунгом следующего содержания: "Как усложнить жизнь карабахских армян - знает Араик Арутюнян". Действительно, главарь карабахских сепаратистов все изощряется и изощряется в поиске новых способов усложнения жизни армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана.

И не важно, чьими устами он говорит. Очередь из "говорящих голов" длинная. На сей раз, к примеру, рот поручено было открывать Артаку Бегларяну, который гордо именует себя бывшим "советником государственного министра". Начнем с того, что армяне могли Артака и "мисс Вселенной" назвать. Морально-нравственных "тормозов" там нет, как нет и способности адекватно реагировать на существующую реальность.

Истина же состоит в том, что не было о, нет и не будет никакого "арцаха". Как напомнил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, на встречах в Праге и Сочи в октябре 2022 года Азербайджан и Армения заявили, что взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-атинской декларации 1991 года.

"Алма-атинской декларацией новые независимые государства признали административные границы в рамках бывших союзных республик времен СССР. Таким образом, Пражским и Сочинским документами Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом", - подчеркнул он.

И, соответственно, любые рассуждения на тему "статуса" для армян Карабахского района Азербайджана со стороны Араика, Рубена, Артака и прочих армян, включая Никола Пашиняна, неуместны.

Исходя в том числе и из этого, Бегларян может быть, пусть и бывшим, но "советником" кого-либо только по части разлива тутовой водки. Кстати, он ведь был "советником" посланного в долгое и пешее эротическое путешествие Рубена Варданяна. Московский засланец, как видим, так и не трудоустроил Бегларяна после того, как был отправлен восвояси Араиком по приказу премьер-министра АрменииНикола Пашиняна.

А ведь Бегларян устраивал невероятные выкрутасы по приказу "Сыртыга Рубо". Например, в конце прошлого года он объявил "бессрочную" сидячую акцию протеста перед ереванским офисом ООН. То есть перед офисом той самой организации, резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи которой Армения так и не выполнила. "Бессрочная" сидячая акция, в итоге, имела свой срок и завершилась ничем. Не получилось вылепить из Артака "армянского Чарльза Хайдера". Разве что очередной факт клоунады был зафиксирован, не более того.

И именно в этой ипостаси, грустного клоуна Артак выступил снова. Он сделал запись в своем Telegram-канале о том, "почему встречи армян Карабахского экономического района и представителей официального Баку нельзя рассматривать как диалог по урегулированию конфликта". Сразу замечу, что ровно о такой же позиции, сразу после первой такой встречи, заявил Араик Арутюнян.

"Хочу со всей ответственностью заявить, что любой интеграционный процесс с Азербайджаном исключен", - изрек он, спустя всего несколько часов после встречи делегации из Баку во главе с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым с представителями армянской общины Карабахского региона Азербайджанской Республики. Это была осознанная провокация Араика, срыв первых шагов навстречу к миру.

И вот, по его приказу, еще одну провокацию ртом решил продемонстрировать Артак. Он решил назвать диалог...не диалогом. И вспомнил про Минскую группу ОБСЕ. Ту самую, которой нет уже в реальности. Она есть только в грустных воспоминаниях представителей армянской власти и карабахских сепаратистов. Соответственно, грустить артаки и араики могут хоть до посинения, прошлого уже не вернешь.

Что до речей Бегларяна об отсутствии подписанных документов по итогам первой встречи между делегациями из Баку и Ханкенди, то это и вовсе смешно. Потому, что решение любых воппросов требует времен.

При этом, в любом случае, конкретные шаги по претворению в жизнь каких-либо договоренностей могут быть осуществлены и без подписания бумаг. Ведь, Карабахский экономический район - это территория Азербайджана. Соответственно, все необходимое для решения проблем жителей этого региона, в случае такой необходимости, будут сделано в рамках нашего законодательства, без излишней бумажной волокиты. А что скажут на это Араик Арутюнян или Артак Бегларян, может интересовать только их самих и членов их узкого кружка, который будет ликвидирован за ненужностью, когда придет время.