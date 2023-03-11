Полу-"меценат", полу-"волонтер": планы и махинации Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Лишенный должности в рядах руководства карабахских сепаратистов, московский засланец Рубен Варданян напомнил о себе через сообщение его "пресс-службы". Она сообщила, что так называемое "агентство территориального развития "Мы - наши горы"" подписало "меморандумы" о сотрудничестве с вымышленными "министерством социального развития и миграции" и "государственной службой по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел" несуществующего "арцаха".

Одного этого предложения достаточно чтобы понять, что имеет место очередной акт дешевой провокации. Ибо, нет никакого "арцаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Причем, Армения, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, признала все это официально. Другое дело, что в Ереване пытаются юлить и твердить , что "сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон". Но это - тема отдельной статьи.

Мы же обратим внимание на то, что агентство "Мы - наши горы" безвозмездно предоставит т.н. "министерству социального развития и миграции" карабахских сепаратистов около 80 тонн продуктов питания для распределения среди соответствующих социальных групп населения. А "службе чрезвычайных ситуаций" нелегимного "МВД" карабахских сепаратистов будет передано более 180 тонн продуктов питания для включения их в резерв.

О чем это говорит? О том, что Варданян пытается остаться на политическом поле Армении, но теперь уже в качестве "спасителя карабахских армян от голода". План этот не новый, долгоиграющий. Не сумев "взять Ханкенди", Рубен Карленович теперь будет пытаться "взять Ереван". И в окружении Пашиняна это прекрасно понимают. Да и опросы общественного мнения в Армении показывают, что рейтинг доверия к Николу Пашиняну снижается.

Видя все это, пашиняновский "говорящие головы", в числе которых традиционную активность демонстрирует блогер Роман Багдасарян, день и ночь поливают Варданяна обвинениями. Во многом они, кстати, обоснованные. Но, что забавно, тот же Багдасарян прикидывается слепым, глухим и невменяемым, когда ему указывают на доказанные факты преступлений иных персонажей. Например, того же Самвела Бабаяна, руки которого по локоть в крови как азербайджанского, так и армянского народов.

Совершенно очевидно, что Багадасаряну четко приказано не критиковать Бабаяна, сконцентрировавшись на Варданяне, который, как видим, продолжает реализовывать свою повестку с прицелом на захват власти в Ереване. И запрет на въезд в Армению российских пропагандистов армянского происхождения Марго Симоньян и Арама Габрелянова - часть действий Пашиняна по противостоянию планам Варданяна и тех, кто координирует его действия из России.

Не хочет Никол Воваевич видеть в Армении тех, кто может информационно поддержать Рубена Карленовича. В этих условиях Варданяну остается играть роль "благотворителя". Эта цель открыто указывается.

"Наша миссия - помочь армянскому народу и всем, кто помогает ему реализовать свой потенциал, в деле обеспечения безопасности "арцаха", Сюника и Армении в целом", - указано на сайте агентства "Мы-наши горы".

Вот так, "спасение Армении - дело рук Варданяна", получается. Соответственно, пепел на голову армянского руководства, лично Пашиняна. Ведь это они обязаны решать все эти задачи. Впрочем, это не единственный интересный момент в данной истории. Я неспроста взял слово "благотворитель" в кавычки. Дело в том, что основанное в конце прошлого года варданяновское "Мы - наши горы" доказывает желание Рубена "въехать в рай на чужом горбу".

"Созданное Рубеном Варданяном и его партнерами агентство ориентируется на достижение ощутимых результатов ", - говорится на сайте агентства. А кто является партнерами этой организации? Ба, богатые все лица. Про самого Варданяна я уже молчу. Но тут есть и Артур Джанибекян - основатель Comedy Club Production. Напомню, что в 2011 году он осуществил сделку по продаже контрольного пакета акций продюсерского центра Comedy Club Production телеканалу ТНТ. Сумма сделки составила 350 миллионов долларов и является рекордно большой за всю историю российского телевидения.

На данный момент состояние Джанибекяна измеряется сотнями миллионов долларов. Не менее, а порой и намного более, богаты и иные партнеры агентства Варданяна, которое отправило помощь карабахским армянам. К примеру, указан в числе партнеров варадяновской организации Леонид Богуславский, который вырос в семье писательницы Зои Богуславской и поэта Андрея Вознесенского.

Казалось бы, куда он, куда карабахские армяне?! Ведь ныне он - канадский российский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в интернет- и айти-компании, основатель и генеральный партнёр компании RTP Global (ранее ru-Net). В любом случае, в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes в 2020 году он занимал 64-е место с состоянием 1,5 млрд долларов. И таких, очень состоятельных людей, в списке партнеров варданяновского агентства немало.

Их совокупный капитал сопоставим с годовым госбюджетом Армении. Но что мы видим? А видим мы, что на сайте вардяновского агентства каждый раз объявляется сбор средств на решение той или иной проблемы. По сути, Рубен превращается из "мецената" в "волонтера". Вот и на покупку продовольствия для карабахских армян на сайте варданяновского агентства было собрано $560 000.

Кто и сколько дал, каков личный вклад московского засланца - история умалчивает. Но совершенно очевидно, что при желании, он сам спокойно мог бы закрыть этот вопрос, не организовывая сбор через сайт. Но тут и встает вопрос - а не занимается ли Варданян банальной маззинацией? Не для того ли ему нужно поддерживать миф про 120.000 армян, проживающих в Карабахском экономическом районе, чтобы зарабатывать на них? В реальности же, там проживает в два-три раза меньше людей. Соответственно, можно закупить продуктов на 40-50 тысяч человек, а заявить, что купил на 120 000.

Учитывая историю обогащения Варданяна, а он представляет собой классический пример жулика, обогатившегося за счет "нужных" связей, такой сценарий выглядит вполне реальным. При этом, совершенно очевидно, что своей "благотворительностью" Варданян и его партнеры развеяли миф о "блокаде" Карабахского экономического региона. Ведь, если туда попадает аж 260 тонн продуктов, то значит

а) дорога открыта;

б) нет никакого "голода" в Ханкенди.