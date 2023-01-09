Их не нужно жалеть, ведь они никого не жалели: о фарсе карабахских сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

В художественном фильме "Цыган" Будулай исполняет на гитаре песню, в которой звучат три четверостишия из "Моего поколения" поэта Семёна Гудзенко. "Нас не нужно жалеть, вы и мы никого не жалели", таковы эти строки. Верхушка карабахских сепаратистов, продолжая тиражировать очевидную ложь и чушь, по сути дела, следует только части этого стихотворения.

"Нас не нужно жалеть и сопереживать, нам нужны видимые и действенные шаги", звучит из города Ханкенди, расположенного в Карабахском экономическом районе Азербайджана. При этом, верхушка карабахских сепаратистов, ныне ведомая московским засланцем Рубеном Варданяном, продолжает спектакль, изображая из себя "голодных и холодных".

Сразу замечу, что в социальных сетях было множество фото из Ханкенди, жители которого хвастались изобилием на праздничных, новогодних столах. Да и из кафе и ресторанов было немало фото. Плюс, были видео, на которых видны пляски карабахских сепаратистов перед памятником Гарегину Нжде, который был пособником Гитлера. Как-то все это не укладывается в "логику" заявлений лидеров карабахских сепаратистов о "гуманитарной катастрофе".

Впрочем, это еще не все. Московского засланца в Карабахский экономический район Азербайджана лжецом выставил и армянский журналист Онник Крикорян. По его словам, Рубен Варданян заявил, что российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста (МККК) поставляют продовольствие карабахским армянам, тем самым признав, что никакой "блокады" Лачинской дороги не существует.

"В интервью Варданян заявил, что российские миротворцы поставляют некоторое количество продовольствия. Этого все еще недостаточно, но если это правда, а многие задавались этим вопросом, то это первый раз, когда об этом было сказано официально. Конечно, нет причин сомневаться в этом, но если это правда, то это прозвучало неожиданно, возможно потому, что журналист впервые задал этот вопрос. Конечно, через Лачин проходят все более крупные российские конвои, но эти слова неожиданны", - написал Крикорян в твиттере.

Но и такое разоблачение не стало поводом для изменений в риторике лжецов из Ханкенди. И вот, в ход уже были пущены дети. По инициативе армянских матерей из Ханкенди перед офисом Международной организации Красного Креста в этом азербайджанском городе прошла мирная акция. Матери попросили и призывали Красный Крест в полной мере выполнять свои функции, после чего передали письмо.

Сразу замечу, что еще предстоит разобраться с тем, на каком основании в Ханкенди, без согласования с официальным Баку, функционирует офис МОКК. Но это - тема отдельного журналистского расследования. Но уже понятно, что раз есть такой офис, значит есть и поставки всего необходимого в регион по линии МОКК. Азербайджанские активисты, которые вот уже месяц стоят на морозе на трассе Шуша-Ханкенди, всегда пропускали и пропускают любые гуманитарные грузы.

Но, давайте посмотрим, что еще написано в письме армянских матерей из Ханкенди в МОКК. "Сегодня наши дети должны были пойти в детский сад и школу, но они стоят здесь на морозе, потому что из-за нехватки продовольствия закрылся ряд общеобразовательных учреждений", говорится в письме. Кроме того, там были сетования и на недостаток медикаментов.

Все это очень напоминает известный анекдот, герой которого произносит: "Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!". Вот почему армянские дети из Ханкенди стоят на морозе, если у них есть квартиры и дома? Как из-за нехватки продовольствия может закрыться школа, где не колбасой торговать должны, а знания давать?! В общем, перед нами очередной акт армянского фарса.

В ходе которого из Ханкенди летят просьбы о конкретной помощи к французским сенаторам, американским политикам разного уровня, к странам-сопредседателям давно уже не существующей Минской группы ОБСЕ. Осталось только услышать об обращении карабахских армян во Всемирную Лигу сексуальных реформ. Чтобы картина фарса была законченной.

При этом, никто из просящих не указывает на то, что обратившемуся за помощью армянину из Ханкенди, азербайджанские активисты выдали все, о чем он просил. Точно также, все проблемы армянских жителей Ханкенди будут решены, как только они согласятся признать себя гражданами Азербайджана. Это обязательное и правомерное условие.

В том числе и потому, что Армения сама признала Ханкенди и весь Карабахский экономический район, неотъемлемой частью Азербайджана. И ни одно государство мира не имеет на сей счет иной позиции. Так что, все заявления лидеров карабахских сепаратистов к миру- это провокация и глупость. Особенно, если вспомнить, что армянские оккупанты никогда не жалели азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, совершив в их отношении массу чудовищных преступлений.