Армения, как кастрат: языком, ара, языком!

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что в воскресенье перед 102-й военной базой России в Гюмри, прошла антироссийская акция. Забавно было слушать выступления граждан РА, обвиняющих миротворцев в ситуации на Лачинской дороге. Как бы, в реальности, такие обвинения уместны со стороны Азербайджана. Ведь, российские миротворцы препятствуют проведению мониторинга в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Вынужден напомнить, что азербайджанские активисты потому и стоят уже около месяца на дороге Шуша-Ханкенди, что российские миротворцы отказываются выполнять совершенно законные требования нашей стороны о мониторинге на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", которые незаконно эксплуатируются карабахскими сепаратистами.

Так чего же вопят участники акции в Гюмри, чего они требуют, возмущаясь российскими миротворцами? Получается, что они ратуют за продолжение незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений со стороны карабахских сепаратистов с помощью россиян. Сказать, что это наглость и глупость- значит ничего не сказать. Впрочем, иного в арсенале армянской стороны никогда не было.

Собственно поэтому не удивительно, что протестовавшие в Гюмри армяне стояли с табличками : "Наши новые союзники будут настоящими". Кроме того, в ходе акции, на жутко смешном русском языке, обладателем истеричного тона и хриплого голоса был прочитан стих Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Ну и крики про то, что Россия-оккупант Армении тоже имели место быть. Что также забавно.

Потому, что в реальности, российские пограничники несут службу на армяно-турецкой границе и даже в ереванском аэропорте "Звартноц". Ну нет у РА способностей своими силами обеспечивать сохранность своих границ! Плюс, именно приток россиян, бегущих от мобилизации, помог РА в этом году спастись от экономического коллапса. Россияне приехали с деньгами и знаниями, с удаленной работой. Соответственно, они влили в Армению немало денег.

И руководство РА теперь из кожи вон лезет, дабы их удержать. И как теперь быть с чтением стиха про "немытую Россию", которой надо сказать "прощай"?! Или "мухи отдельно, а котлеты отдельно"? Но так не бывает. Как не бывает и частичной беременности. Правда, армяне не были бы армянами, если бы не продемонстрировали стремление опровергнуть эту аксиому. Они "прощаются" с РФ уже не впервые.

Собственно, представители нынешней армянской власти, будучи оппозиционерами, выступали ровно с этих же позиций. Они участвовали в антироссийских акциях протеста, требуя закрытия российской военной базы в Гюмри. Но в итоге никаких конкретных шагов этом направлении сделано не было. Одно безостановочное бла-бла-бла. Меняются только те, кто работают ртом и языком.

Особенную страсть в этом проявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Он давно уже поднаторел на озвучивании антироссийских заявлений. Это, можно сказать, его политическое кредо- обвинять РФ в том, в чем в реальности виновата сама Армения. Достаточно вспомнить безостановочные критические реплики со стороны Симоняна в адрес России и ОДКБ в ходе и по итогам 44-дневной войны.

Реальность же до пошлого проста. Руоводство РА всяческии старалось вовлечь РФ и ОДКБ в войну с Азербайджаном. Но позиция Москвы и ОДКБ была однозначной- этот вопрос не входит в зону нашей ответственности. Ибо, РФ и все страны-слены ОДКБ признают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А 44-дневная война шла именно на территории нашей страны.

Несолоно хлебавши, армянская сторона до сих пор точит зуб на РФ и ОДКБ. Доходит даже до жалких угроз со стороны представителей официального Еревана о выходе Армении из состава Организации. Вот, как видим, в ту же дуду дуют и те "активисты", что пришли поорать перед российской военной базой в Гюмри. О том же, давно и громко, пишет армянская пресса.

Разнообразные авторы требуют, держитесь и не падайте, скорейшего членства РА в ЕС и НАТО. Да, именно так. О том, что никаких реальных шагов по выходу из ОДКБ, ТС, ЕАЭС официальный Ереван не сделал и не собирается делать, там не задумываются. Как и о том, что никто Армению в ЕС и НАТО не ждет. Никому не нужно государство-лузер Южного Кавказа. Поэтому, никаких серьезных последствий акция протеста в Гюмри иметь не будет.

Российская военная база там будет стоять ровно столько, сколько захотят в Москве. При этом,все громко озвучивающие недовольство РФ оказались в положении импотентов или даже кастратов, которые только языком и могут работать.А еще, в поистине идиотском положении оказались ныне Соловьев, Сатановский, Милонов и прочие российские друзья Армении. Они же видят и слышат, что орут и что пишут в РА. Но молчат. Показывая всем и каждому, кем они в реальности являются.