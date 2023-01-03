Архивы не горят: когда в Национальном Собрании Армении зазвучит азербайджанская речь?

Автор: Акпер Гасанов

Важно, что и говорить, оценивать ныне происходящее сквозь призму событий, имевших место совсем недавно. Ведь достижения одних и провалы других лучше всего видны именно при воспоминаниях о том, какие прогнозы делались ранее. И в этой связи не могу не вспомнить о том, что заявил в ходе брифинга в Национальном Собрании Армении 28 декабря 2020 года депутат от партии "Процветающая Армения" Геворк Петросян.

Он тогда заявил, что если премьер-министром Армении останется Никол Пашинян, то не стоит удивляться, если однажды спикер парламента РА начнет заседания Национального Собрания со слов "Салам Алейкум". Прекрасно помню, свою первую реакцию на это заявление. "Какой, однако, пугливый в армянском парламенте обнаружился депутат", подумалось тогда.

Совершенно очевидно было, что представитель партии с крайне неуместным и даже анекдотическим в существующих реалиях, названием просто боялся неизбежного, заранее сваливая все на Пашиняна, который и без того крайне неуютно чувствовал себя в роли всеармянского "козла отпущения". Прошло ведь тогда менее двух месяцев с момента, как Пашинян подписал трехстороннее заявление по итогам 44-дневной войны, которую он сам и развязал.

Армянская оппозиция, из числа представителей "карабахского клана" и примкнувших к нему дашнаков и прочих политических лузеров очень тогда старалась использовать этот факт поражения Армении в войне для свержения Пашиняна. И страх упустить такую возможность был у них столь огромен, что мы услышали то, что озвучил Геворк Петросян.

Безусловно, Армении не бояться нужно было реализации описанного им сценария, а ждать его с нетерпением. Ведь, когда в армянском парламенте заговорят по-азербайджански, и жизнь в РА изменится к лучшему. Три десятка лет существования Армении в качестве моноэтнического государства, откуда изгнаны его коренные жители, то есть азербайджанцы, об этом красноречиво свидетельствуют.

В любом случае, Пашинян остался премьер-министром РА. Произошло это потому, что степень презрения к политику, проигравшему развязанную им же войну, оказалась ниже степени презрения к его политическим оппонентам. Таковы армянские реалии, за прошедшее время никак не изменившиеся. При этом, я как-то не услышал от действующего спикера армянского парламента Алена Симоняна приветствия депутатов НС по-азербайджански.

Вот много чего было им сказано за эти два года, а "Салам Алейкум" от Симоняна так и не сотрясло стены армянского парламента. Впрочем, всему свое время. Оно работает на Азербайджан. Который никуда не спешит и планомерно реализует свою повестку. Возвращение азербайджанцев на свою историческую Родину, в Западный Азербайджан- часть этой повестки. Которая будет реализована. Стало быть, в НС РА обязательно зазвучит азербайджанская речь.

Что до "реваншистов" и прочей шушеры, которая пыталась противостоять данному процессу, то напомню слова, которые были произнесены ровно два года назад, 2 января 2021 года. "Мы были свидетелями строительства египетских пирамид, разрушения Древнего Рима, крестовых походов, мировых войн. Мы участвовали во всех этих событиях", заявил на тот момент лидер армянской оппозиции Вазген Манукян.

Мы уже слышали армянскую трактовку древней истории, согласно которой фараон - это армянский царь. Мол, увидев его, все кричали "ара, он идет!". Что потом и трансформировалось, в "фараон идет". Про Рим мы тоже слышали . Что Ереван старше нынешней столицы Италии. Так что не удивительным было утверждение Манукяна о том, что армяне еще и в разрушении Рима участвовали.

Осталось понять, почему такой "древний, талантливый, трудолюбивый народ" в итоге, через три десятка лет независимости, имеет самое отсталое государство на Южном Кавказе? Наверное, нужно поискать ответ на этот вопрос у Страбона или Плиния-младшего. Ну не у Вазгена Манукяна же спрашивать. Он теперь выброшен на свалку истории и подбирать его оттуда никто не собирается.

А сама Армения, во главе которой остался Никол Пашинян и на политической сцене которой остались его привычные оппоненты, в 2022 году проиграла по всем направлениям. Был целый ряд ее политико-дипломатических фиаско, а также поражений в локальных стычках с азербайджанской армией. Азербайджан же усиливал свое влияние в Европе, мусульманском, тюркском мире, принял решение об открытии посольства в Израиле, еще более усилил армию и экономический потенциал. Так что, азербайджанская речь обязательно зазвучит в Ереване, в НС РА. Будет у власти в Армении Никол Пашинян или кто-то иной- это уже не так и важно.