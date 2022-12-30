Армения доведена "до цугундера": популизм+дилетантизм = фиаско

Автор: Акпер Гасанов

"Дорисковался, гадёныш. Говорил я ему, что кабаки и бабы доведут до цугундера!", эта фраза из сериала "Место встречи изменить нельзя", знакома миллионам телезрителей. Так "Горбатый", на жаргоне представителей воровского мира, объяснял причину его сбывшихся прогнозов относительно арестованного Фокса. "Довести до цугундера", если кто-то не знает, означает "подвести под наказание".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в походах по кабакам и женщинам, вроде бы, замечен не был. Но вот "до цугундера" уже дошел. И это - не мое мнение. Армянские СМИ пишут, что президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал премьер-министру Армении не выходить из ОДКБ. Как говорится в информации, Пашинян на встрече с послами в Джермуке на прошлой неделе признал, что Макрон предупредил его не выходить из ОДКБ, поскольку Париж не может взять на себя роль гаранта безопасности Армении.

В то же время посол Армении в США Лилит Макунц сообщила, что такой же призыв передал и госсекретарь США Энтони Блинкен. И в этой информации примечательно все. Во-первых, имеет место признание того, что официальный Ереван выстраивает свою внешнюю политику под диктовку Франции. То есть, одной примеркой носков с цветами флага Армении, чем занимались Пашинян и Макрон в Ереване, дело не ограничилось.

При этом, в идиотском положении оказались очень многие руководители Армении, но в первую очередь спикер парламента Армении Ален Симонян. Это ведь ему отведена роль главного и регулярного критика действий ОДКБ. "Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будем делать выводы", - сказал Симонян сравнительно недавно.

Ну что, сделал выводы? Молодец, а теперь забудь о них. Ведь так приказали в Париже и Вашингтоне. И Симоняну не останется ничего иного, кроме как проглотить эту пилюлю. При этом, все увидели, что внешняя политика РА терпит крах. Армения донельзя испортила отношения с Россией, в РА призывают к захвату российской военной базы в Гюмри, в Ереване звучат заявления о принуждении РА вступить в Союзное государство.

Все это слышат в Москве. Слышат, заявляют о лживости армянских утверждений и делают выводы. При этом, Франция, на которую так полагался лично Пашинян, посылает Армению в крайне нежелательном для официального Еревана направлении. Впрочем, в том же направлении были посланы и французские политики, которые обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывами взять под протекторат Армению и вторгнуться в Азербайджан для захвата Карабаха.

Франция, как выясняется, готова поддерживать Армению словами и провокационными анти-азербайджанскими резолюциями, не стоящими бумаги, на которой они написаны. Не более того. А как назвать крах надежд на главного своего союзника, сопровождающийся вынужденным подписанием договоров с признанием территориальной целостности Азербайджана? Как назвать еще и провал надежд Армении на Россию? Только фиаско.

Причина которого давно известна- к власти в РА пришли дилетанты и популисты. Это просто адская смесь, которая не могла не довести РА "до цугундера". И в этом смысле вовсе не удивительно, что разборки начались уже между послами РА в разных странах. Как пишут армянские СМИ, посол РА в Украине Владимир Карапетян, рассказывая о российско-украинском конфликте, посоветовал Пашиняну немедленно поддержать Украину, так как победа последней - "вопрос нескольких месяцев".

Это заявление вывело из себя посла Армении в России Вагаршака Арутюняна, который назвал Карапетяна "больным": "Я бы попросил больных здесь не выступать: Россия ни при каких обстоятельствах не проиграет, и если события будут развиваться в этом направлении, она применит ядерное оружие", - заявил посол РА в РФ. Замечу, к слову, что Вагаршак Арутюнян-это бывший министр обороны РА. Тот самый, который открыто радовался и даже гордился массированными ракетными ударами по Гяндже и Барде, в результате которых были убиты мирные азербайджанские граждане.

То есть, послом РА в РФ является военный преступник, что само по себе дает представление о положении дел в Армении, о приоритетах этой страны. При этом, совершенно очевидно и то, что совет посла РА в Украине абсолютно бессмысленный. Никто и никогда в Украине не забудет, что Армения выступала с анти-украинских позиций, во всем поддерживая Россию в ее войне против Украины. Коней на переправе поменять не получится.

Зато, уже получилось показать всему миру отсутствие единой государственной позиции, четкой внешнеполитической линии официального Еревана. Открытые разборки двух послов этой страны, да еще и с использованием оскорблений, это и есть доказательство дилетантизма и профнепригодности популистов, что сейчас у власти в РА. Армения уже доведена "до цугундера". И это - справедливый, ожидаемый итог ее действий на протяжении более, чем тридцати лет.