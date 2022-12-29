"Адвокаты" карабахских сепаратистов в роли "изнасиловавших овцу"

Автор: Акпер Гасанов

Есть один известный, но актуальный и поныне анекдот. Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе: "Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф - Градостроитель!"". Выждал он паузу и грустно продолжил: "Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф - военачальник!".

Опрять пауза, снова горький и глубокий вздох, после чего следует продолжение монолога: " Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф - завоеватель!". Но стоило мне один раз изнасиловать овцу...". Такой вот анекдот. А вспомнил я о нем в свете умозаключений, сделанных армянским оппозиционером, экс-премьером Армении Грантом Багратяном.

Нет, он не признался в изнасиловании овцы. Но он выставил в роли конунга Олафа из анекдота очень большое число людей. Впрочем, давайте обо всем по порядку. По словам Багратяна в соответствии с 9-ым пунктом Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения обязалась предоставить Азербайджану транзитную дорогу, которая бы связывала Азербайджан с Нахчываном.

При этом, подчеркнул Багратян, транзитная дорога в соответствии с документом предполагала беспрепятственное движение граждан и лиц в обоих направлениях под контролем российской стороны, заявил он. Ай, молодец! Потребовалось две недели митингов представителей азербайджанской общественности на дороге Шуша-Ханкенди, чтобы в Армении начали прозревать и почти один в один озвучивать то, о чем отечественные СМИ писали не раз!

"По сути своей эта дорога является коридором, хоть и подобного термина в документе не используется", - сказал Багратян. Еще один "секрет Полишинеля"! Не последний, при этом. Далее Багратян отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно осознает этот факт, поэтому и "заигрывает с Западом", дабы избежать подобного развития событий. А вот это уже- совсем интересно.

Ведь, мы все видели, как Пашинян пытается усидеть на нескольких стульях. С одной стороны, он пытается продемонстрировать готовность официального Еревана к мирному диалогу с Азербайджаном, а с другой- он вынужден учитывать и позицию "реваншистов" и радикалов". Они ведь лично его, Никола Воваевича, винят в провалах Армении, в предательстве и пораженчестве.

Собственно, по большому счету, это не пораженчество, но фиаско официального Еревана. Ведь, по итогам состоявшейся в начале октября в Праге встречи с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, РА вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации.

Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны. Соответственно, официальный Ереван расписался в том, что не имеет никакого права препятствовать выполнению требований азербайджанских активистов по поводу проведения мониторинга на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли".

Все это, как выясняется, Пашинян понимает. Но он видит и рост давления на него со стороны "реваншистов" и радикалов, которые уже и захватом 102-ой российской военной базы в Гюмри угрожают. Вот и лавирует армянский премьер, как может. В частности, пытаясь заигрывать с Западом. Но и тут его ждет горькое разочарование. Что уже подчеркнул и Г. Багратян.

"Однако Запад четко дал понять, что в подобные договоренности вмешиваться не будет, равно как и не будет направлять Армении военной помощи. Между тем Азербайджан в целях оказания на Армению давления перекрыл Лачинскую дорогу, а Россия хоть и работает в направлении ее открытия, но, видя заигрывания властей Армении с Западом, не очень спешит. Ну в подобной ситуации выходит, что по сути коридор перекрыл сам Никол, верно?" - заявил он.

Совершенно правильный вывод. Сделав который, бывший соратник Левона Тер-Петросяна, а значит и политически вроде бы близкий к Пашиняну политик, выставил всех "адовкатов" Армении в идиотском положении. Все эти французские сенаторы, политики разного уровня, деятели культуры, различные пропагандисты из России, представители разнообразных международных организаций, после вывода Багратяна, оказались перед сложным выбором.

Им нужно или признать необоснованность своих утверждений, неспособность разбираться в вопросе, который взялись освещать, с дальнейшими извинениями в адрес Азербайджана. Или же молчать в тряпочку, но заслужив сомнительную "славу" героя приведенного выше анекдота. Потому, что они могли ранее говорить сколько угодно правильного на любые иные темы. Они могут в будущем озвучивать правильные мысли. Но они, образно говоря, уже "изнасиловали овцу", решив защищать карабахских сепаратистов, грабящих природные богатства Азербайджана. И отношение к ним теперь будет соответствующим.