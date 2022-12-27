Господин соврамши: причины провокационных заявлений Армена Григоряна

Автор: Акпер Гасанов

Официальный Ереван делает все возможное и даже невозможное, чтобы предстать перед странами Запада в роли страны, на которую Россия "оказывает колоссальное давление". Прямо сейчас мы видим новый фрагмент этой армянской комедии, состоящей из бесконечного числа актов. И тут впору напомнить, что начались они давно. С тех самых пор, когда Никол Пашинян еще не был премьер-министром Армении, а выступал перед общественностью в качестве оппозиционера.

Он тогда требовал вывода российской военной базы из Гюмри и ратовал за снижение зависимости РА от РФ. Позже, уже став у руля Армении, Пашинян и его команда сделали все, чтобы обвинить Россию во всех бедах страны, которая сама и осознанно выбрала путь самоизоляции, держа под оккупацией 20% территорий Азербайджана и отказываясь подчиняться резолюциям ООН, требующим безоговорочного вывода армянских незаконных формирований с наших земель.

При этом, Армения совершила провокацию за провокацией. Достаточно вспомнить провокацию на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе в июле 2020 года. Устроив ее, Армения стремилась добиться вовлечения в военный конфликт с Азербайджаном России, а шире и ОДКБ. Не добившись желаемого, руководители РА и их подручные СМИ начали антироссийскую истерику.

А потом, в ходе 44-дневной войны, которую Пашинян и его команда сделали неизбежной, из Еревана в Москву постоянно звонили с мольбами о помощи. Резонные замечания российской стороны и руководства ОДКБ о том, что война идет на признанных всем миром территориях Азербайджана, в Ереване воспринимать отказывались. Что, естественно, после разгромного поражения Армении в 44-дневной войне, привело к новому витку антироссийских настроений в стране-лузере Южного Кавказа.

За два года, минувшие с момента окончания 44-дневной войны, официальный Ереван действовал в прежнем русле. Он одновременно молил Россию о помощи, по сути мечтая вовлечь РФ и ОДКБ в военно-политический конфликт с Азербайджаном, попутно делая все новые и новые анти-российские обвинения. И вот, прямо сейчас, мы наблюдаем новый этап этого чисто армянского "маневра".

Но прежде, хочу напомнить о том, что заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов . "В трехстороннем заявлении отдельным пунктом отмечена необходимость вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Основная позиция России заключается в том, что это обязательство Армении, и в качестве аргумента Россия указывает на подписание Арменией трехстороннего документа", подчеркнул он.

И это правда. Действительно, согласно пункту 4 трехстороннего заявления, российский миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этот пункт не выполнен армянской стороной. Но вместо того, чтобы выполнять его, Армения перешла к обвинениям в адрес РФ. Причем, к обвинениям громким и голословным.

Говоря конкретнее, власти Армении впервые заявляют на высоком уровне, что стратегический союзник этой страны Россия принуждает РА. К чему такие громкие обвинения озвучил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в прямом эфире Общественного телевидения? "Это давление в Лачине, эти события?" - на эти слова ведущего Григорян отреагировал так: "Естественно, из-за этого все давление". Это не просто ложь, но и легко доказуемая глупость.

Потому, что по итогам состоявшейся в начале октября в Праге встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, РА вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны.

России, на этой встрече не было. Была Франция в лице ее президента Макрона, с которым Пашинян связывает так много надежд. Тем не менее, РА признала территориальную целостность Азербайджана. После чего, вопрос о происходящем в Лачинском коридоре является темой азербайджано-российских отношений. Армения не имеет к этому вопросу никакого отношения.

О том, каковы для Еревана последствия четырехсторонней встречи в Праге, не раз и не два указывали в Москве. Но, руководство РА делало вид, что ничего этого не слышит. И вот сейчас, оно перешло к тому, что обвиняет Россию во всех своих поражениях- военных и политических. Попутно, трезвонят, с расчетом на помощь Запада, на "давление на РА со стороны РФ".

Реакция из Москвы уже есть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, заявившего, что "Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь".

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - заявил Песков. Действительно, Григоряну невозможно будет доказать свою правоту, приведя пример заявления кого-то из представителей руководства РФ на эту тему.

При этом, что самое аморальное в поведении официального Еревана, там не делают никаких конкретных шагов по выходу из тех союзов, в которых уже состоит Армения. Да, критикуя ОДКБ, РА не выходит из нее. Остается РА и в ТС и ЕАЭС! Что, как минимум, не логично, если исходить из лживого постулата Григоряна о давлении РФ на РА. В любом случае, мы имеем дело как с очередной и глупой попыткой руководства Армении свалить все собственные провалы на Россию, так и с очередным этапом шоу, устраиваемого официальным Ереваном для стран Запада. В Москве все это увидели. Последствия такого провокационного поведения Армении обязательно будут.