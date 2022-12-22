Ошибочный ход Левона Ароняна: в шахматах нет "защиты Варданяна"

Автор: Акпер Гасанов

Это был февраль прошлого года. Именно тогда гроссмейстер Левон Аронян, который является одним из лучших шахматистов мира на сегодняшний день, заявил на страничке в Facebook, что отказывается далее выступать за сборную Армении и решил в дальнейшем представлять США. В числе причин, сподвигнувших его на принятие этого решения, Аронян назвал абсолютное безразличие государства к армянским шахматам.

"Существенным фактором нашего шахматного успеха было личное внимание и забота третьего президента Армении Сержа Саргсяна на протяжении многих лет. После революции 2018 года новое правительство обещало продолжить эту линию, но обещания ограничились годом частичной поддержки, после чего она прекратилась. Все мои попытки остановить деструктивные решения в области шахмат провалились. Мне не удалось объяснить новому правительству, что шахматы - это большое наследие, что наши успехи на этом поприще - одно из величайших достижений страны", написал тогда Аронян.

Как видим, он открыто признался не только в том, что у руля Армении стоят ныне популисты, обещавшие многое, но не сумевшие дать ничего из обещанного. Аронян, что также важно, признался и в симпатиях к бывшему карабахскому сепаратисту, а уже потом третьему армянскому президенту Саргсяну. Тому самому, который дал очень циничное, аморальное "оправдание" Геноциду мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

И вот сейчас Аронян решил снова напомнить о себе не шахматными этюдами, а политическим заявлением. Сразу замечу, что все заявления, звучащие ныне от армянских политиков разного толка и масштаба, политологов, журналистов, деятелей культуры и общественных деятелей, равно как и от "адвокатов" карабахских сепаратистов в самых разных странах, словно написано в одном центре, а потом разосланы всем ораторам.

Нарративы, используемые разными персонажами, в разных странах мира- одни и те же. "Пока весь мир готовится к зимним праздникам, уже 10 дней в блокаде находятся 120000 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе", утверждает и Аронян. Повторяя тем самым откровенный фейк, запущенный Рубеном Варданяном, который "крышует" ныне незаконную добычу золота и иных природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Нет никакой блокады. Автомобили российских миротворцев, их семей, машины "Красного Креста" и все остальное беспрепятственно проезжают по Лачинскому коридору. Который был перекрыт российскими миротворцами, а вовсе не азербайджанскими активистами. У наших активистов нет танков и БТР, чтобы обеспечивать перекрытие дороги. Нет и автоматов. Странно, что Аронян всего этого в упор предпочитает не видеть.

Нет и 120.000 жителей в том азербайджанском регионе, о котором говорит Аронян. Массовый завоз армян из РА происходил только в период, когда это нужно было Варданяну, финансировавшему акции протеста в Ханкенди. В обычные дни там проживает порядка 30-40 тысяч армян. Но эта правда не интересует Ароняна, который сам бывал в Баку и ничего плохого тут с ним не случилось.

Также напомню, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял ранее, что наша страна готова оказать любую гуманитарную помощь армянскому населению Карабахской экономической зоны. Об этом, естественно, ничего не написал Ароян. Он предпочел влиться в ряде лжецов и манипуляторов. Это, безусловно, его выбор. Но и отношение к нему отныне должно быть соответствующим.

"Они сталкиваются с экзистенциальной угрозой со стороны Азербайджана, который различными незаконными методами блокирует единственную дорогу, соединяющую Степанакерт с Арменией", утверждает шахматист. Снова ложь. Не только в том смысле, что вина за перекрытие дороги сваливается с российских миротворцев на азербайджанских общественников.

Ложь в том, что есть якобы какой-то "Степанакерт". Его нет. Есть Ханкенди- город входящий в Карабахский экономический район Азербайджана. И этот факт, по итогам четырехстороннего саммита в Праге, признал и официальный Ереван. Ведь в столице Чехии Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991 год.

Именно таким образом официальный Ереван признал, что и Ханкенди является территорией нашей страны. Соответственно, нет никакого "Степанакерта". Зато есть факты, свидетельствующие о том, что большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе, незаконно эксплуатируется.

Кем? Карабахскими сепаратистами под "крышей" Рубена Варданяна. И Азербайджан прав в своих требованиях о доступе к этим месторождениям для проведения мониторинга. Все предельно просто. И понять все это, в реальности, было бы несложно шахматисту Ароняну. Было бы желание. Его нет. Есть стремление лгать, выступая в поддержку требований карабахских сепаратистов.

Одним из вожаков которых долгое время был тот самый Серж Саргсян, которому Аронян пел дифирамбы. И это самый ошибочный ход в биографии Левона. Ведь, есть в шахматах есть Сицилианская защита, есть защита Филидора, но нет "защиты Варданяна" или "защиты сепаратистов". Так что, будет лучше для самого же Ароняна, если он продолжит заниматься шахматами. Пусть и выступая ныне за США, а не за Армению.