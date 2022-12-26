Бег Никола Пашиняна "между струек": Азербайджан реализует свою повестку

Автор: Акпер Гасанов

Состоявшаяся сегодня неформальная встреча глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге была последней в этом году возможностью для встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча эта не состоялась ввиду отказа армянской стороны. Не первого, замечу, за последнее время.

Совсем недавно в Москве должна была состояться встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России. Но туда армянская делегация не приехала, вызвав сожаление и даже разочарование принимающей стороны. О чем все это говорит? Безусловно, о нежелании, неготовности и неспособности официального Еревана делать конкретные шаги к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

Говорить на тему важности такого соглашения руководство Армении может долго, но практические шаги в этом направлении не делаются. Это ровно та же самая политика, которой РА придерживалась и ранее, до 44-дневной войны, при всех прежних руководителях данного государства. Всегда было много слов, но не было никаких действий по справедливому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках международного права и резолюции ООН.

Азербайджан ничего не потерял от такого рода демаршей армянской стороны. Наша страна уверенно претворяет в жизнь свою повестку, указывая всем на очевидные факты саботажа мирных переговоров со стороны Армении. Ведь, все прежние встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в любом формате, заканчивались политико-дипломатическим триумфом Азербайджана.

К примеру, 31 октября имело место очередное принуждение Армении к миру на условиях официального Баку. В этом легко может убедиться любой прочитавший совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении по итогам встречи в Сочи. Кроме того, все раунды брюссельских переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьер-министром Николом Пашиняном при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, также заканчивались триумфом нашего государства.

Таков же был и итог встречи в Праге, которая прошла уже в четырехстороннем формате. Армянская сторона связала свои надежды с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Естественно, что надежды эти так и остались надеждами. В Праге, Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и все места временной дислокации российских миротворцев, являются территорией нашей страны

Так что, в определенной степени понятны мотивы премьер-министра РА, который опасается очередного своего фиаско под самый конец года, когда в его огород и без того летят увесистые камни критики за неспособность "что-то сделать с азербайджанскими активистами в Лачинском коридоре". Да, именно такие требования к Пашиняну предъявляют армяннские "реваншисты".

Смешное, конечно, требование. Особенно, в свете итогов четырехстороннеей встречи в Праге. Нет у Армении никакого права вмешиваться в происходящее. Она, повторюсь, признала территориальную целостность Азербайджана. Стало быть, теперь только Баку и Москва будут обсуждать вопрос разблокирования Лачинского коридора российскими миротворцами для обеспечения доступа азербайджанских экологов на месторождения "Гызылбулаг" и "Демирли".

В этой связи хочу напомнить о том, что именно заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Договоренность о мониторинге на рудниках была сорвана не российскими миротворцами или азербайджанской стороной. Было сказано, что "руководство" Карабаха "не желает в настоящий момент разрешать такой делегации посетить территорию региона", подчеркнул Лавров.

Это было четкое указание на то, что лишенный российского гражданства, незаконно пребывающий на азербайджанской территории олигарх Рубен Варданян защищает право армянских сепаратистов на продолжение грабежа наших природных богатств. Что недопустимо и оставляет Азербайджану право на осуществление конкретных шагов в деле восстановления справедливости в этом вопросе.

А что делать Пашиняну? Пытаться бегать между струйками. Задача априори невыполнимая. Что и подтверждают результаты исследования, армянского представительства Gallup International Association. Согласно которому, деятельность премьер-министра Армении, так или иначе, одобряют 38% опрошенных жителей страны, не одобряют 57,8%. То есть, его рейтинг намного ниже анти-рейтинга.

В этих условиях, видя заигрывания "реваншистов" с Рубеном Варданяном, Пашиняну приходится имитировать "решимость". Что проявляется в примитивных и бесполезных отказах самого премьер-министра РА и главы МИД РА участвовать во встречах с Азербайджаном. Примитивных и бесполезных потому, что все, в конечном итоге, будет так, как того требует официальный Баку. И вот, уже подготовлены генеральные планы Ханкенди, Ходжавенда, Физули. В 2024-2026 годах в освобожденные районы планируется переселить 34 500 семей. Это план будет в срок и успешно реализован. Как бы не "вилял" официальный Ереван, чтобы не верещали Варданян и "реваншисты".