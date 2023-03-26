Армяне умышленно разрушили Иреванские ворота Шушинской крепости

Большая часть крепостных стен Шуши, которые прославились тем, что противостояли многочисленным нападениям войск Ага Мохаммеда Шаха Каджара, царской России и армян, была полностью разрушена во время армянской оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, до наших дней сохранились только Гянджинские ворота древней Шушинской крепости, которая была свидетельницей многих беспощадных войн в истории Карабаха.

Древняя и величественная Шушинская крепость имела три главных входа: Гянджинские, Иреванские и Агогланские ворота, следы которых сохранились до сих пор. В разные периоды - в 1905, 1920 и 1992 годах - армянские вооруженные силы при наступлении на Шушу разрушали крепость и ворота.

Иреванские ворота имели особое значение, так как через них в Шушу въезжали высокие гости, а также доставлялись грузы из Иреванского ханства и Западного Азербайджана. Доктор философии по истории Фариз Халилли рассказывает, что ворота на западной стороне были одними из главных в крепости: "Построенные во времена правления Панахали хана в XVIII веке, они назывались Иреванские ворота, или ворота Халфали. Идущая отсюда дорога соединяла город Шуша с селом Халфали и городом Иреван, который является исторической землей Азербайджана. Внутри памятника сохранились следы туннеля с выходом в четырех направлениях. Хотя ворота были намеренно разрушены врагом, в некоторых письменных источниках сохранились планы и изображения ворот".

По словам Фариза Халилли, Иреванские ворота, как и другие ворота Шушинской крепости, отличаются величием и архитектурным стилем, но они, кроме того, были симметрично укреплены с двух сторон двухъярусными оборонительными башнями. Гянджинские ворота на северной стороне Шушинской крепости, дорога от которых вела к городу Гянджа, сохранились лучше, чем Иреванские.

Агогланские ворота иногда называют Восточными, так как они были расположены на восточной стороне крепости. Упоминание о них часто встречается в документах и художественных произведениях, посвященных истории города. Позже Агогланские ворота утратили свое первоначальное предназначение, так как стали служить входом в Шушинскую тюрьму, которая была построена во времена Российской империи в XIX веке у восточных ворот.

Шушинская крепость, построенная по приказу Карабахского хана Панахали хана, - один из редких историко-архитектурных памятников азербайджанского зодчества XVII-XVIII веков. Через каждые 50 метров вдоль крепостной стены были возведены башни округлой формы и прямоугольные бойницы, наблюдательные пункты и сигнальные башенки. Протяженность стен крепости составляет 3,7 км, ширина - 2,2 метра, высота - 8 метров.