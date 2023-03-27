https://news.day.az/politics/1550069.html Москва жестко ответила на антироссийский выпад Пашиняна
Москва жестко ответила на антироссийский выпад Пашиняна
Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также в сообщении со ссылкой на источник в МИД говорится о "крайне негативных" для отношений с Россией последствиях в этом контексте, о которых Ереван предупрежден.
Отметим, что 24 марта стало известно, что конституционный суд Армении признал конституционными обязательства по Римскому статуту МУС. Данное решение вступает в силу с момента опубликования. После этого Римский статут должны ратифицировать в парламенте Армении.
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