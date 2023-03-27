Посольство Израиля в Азербайджане временно приостановило деятельность.

Об этом сообщили в понедельник Trend в диппредставительстве, передает Day.Az.

"В связи с политической напряженностью в Израиле принято решение приостановить деятельность дипмиссий Израиля в ряде стран, в том числе и в Баку. До принятия очередного решения посольство не будет работать. Это касается и консульских услуг", - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что крупнейший профсоюз Израиля "Гистадрут" распорядился, чтобы все государственные служащие вышли на забастовку, в том числе призыв касается дипломатических миссий Израиля по всему миру.

Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.