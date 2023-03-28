Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана

28 марта исполняется 104 года со дня создания органов национальной безопасности Азербайджана. Эта знаменательная дата связана с созданием 28 марта 1919 года разведывательной и контрразведывательной службы в целях обеспечения государственной безопасности Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает Day.Az, уже 26 лет, в соответствии с распоряжением, подписанным общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 23 марта 1997 года, в этот день ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджана.

История органов национальной безопасности в стране началась с создания 28 марта 1919 года разведывательного и контрразведывательного подразделения при Генеральном штабе Военного министерства по приказу военного министра Азербайджанской Демократической Республики Самед-бека Мехмандарова. Первым руководителем структуры был назначен Мамедбагир Шейхзаманлы, а затем - его брат Наги Шейхзаманлы. В советское время структура вначале называлась Чрезвычайная комиссия (ЧК) и некоторое время функционировала в составе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), затем был создан Комитет государственной безопасности. В течение семидесяти лет советской власти задача органов государственной безопасности в республике заключалась в основном в защите существующего строя, предотвращении распространения образа мышления, противоречащего идеологии этого тоталитарного режима.

Великий лидер еще в советское время прилагал напряженные усилия для национализации в органах безопасности Азербайджана

Долгое время национальным кадрам не позволялось занимать высокие должности в этом органе спецслужбы. Только после того, как великий лидер Гейдар Алиев, еще в молодые годы снискавший большой авторитет и доверие благодаря высокому интеллекту, выдающимся организаторским и управленческим способностям и врожденному таланту разведчика, занял руководящие должности в органах государственной безопасности Азербайджана, стало возможным увеличение числа местных и национальных кадров в личном составе, их выдвижение, а также воспитание в духе азербайджанства. С назначением в 1967 году общенационального лидера Гейдара Алиева председателем Комитета государственной безопасности начался совершенно новый этап в истории органов безопасности Азербайджана. Общенациональный лидер, посвятивший 25 лет своей содержательной и славной жизни службе в органах национальной безопасности, осуществил в эти годы коренной перелом, заложил основы политики национализации в системе безопасности и добился поставленной цели. Эта политика, основанная великим лидером, сыграла исключительную роль в утверждении стабильности в Азербайджане, которую принял и приветствовал весь мир.

Великий лидер Гейдар Алиев за время деятельности в органах безопасности Азербайджана сделал очень многое. Под его непосредственным руководством были проведены успешные операции, приложены усилия по национализации этих органов. Великий руководитель всегда придавал большое значение дисциплине, четкому выполнению сотрудниками данных указаний. В настоящее время достойно продолжается профессиональная школа, основанная Гейдаром Алиевым в организации безопасности. Оперативный состав СГБ всегда руководствуется критериями, определенными им для эффективной деятельности органов спецслужб.

Основатель и создатель современного Азербайджана, почетный руководитель органов безопасности Азербайджана Гейдар Алиев говорил: "Орган безопасности или орган разведки одерживает победу в том случае, когда достойно выполняет свои обязанности, и там есть профессиональные кадры и стиль работы".

Благодаря успешным реформам Президента Ильхама Алиева деятельность органов безопасности поднялась на новую плоскость

В центре внимания Президента Ильхама Алиева находится достижение серьезных качественных изменений в этой сфере. Благодаря успешным реформам главы государства, проводящего политику построения сильной армии в стране, деятельность органов безопасности поднялась на новую плоскость. Всегда комплексно и системно подходящий к вопросу безопасности, Президент Ильхам Алиев сохраняет в центре внимания и проведение структурных реформ в этой сфере. Как важная составная часть этих реформ, Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 декабря 2015 года было ликвидировано Министерство национальной безопасности и на его основе созданы Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки, что послужило в первую очередь повышению эффективности деятельности органов спецслужб, приведения ее в соответствии с требованиями нового времени и усовершенствованию структуры государственного управления. Эти реформы создали большие возможности для обеспечения стабильности в Азербайджане, являющемся одним из активных членов антитеррористической коалиции, и дальнейшему усилению мер по борьбе с терроризмом и контрабандой. Не случайно, в последние годы были обезврежены десятки вооруженных банд, занимающихся террористической деятельностью, их члены привлечены к уголовной ответственности. За этот период были достигнуты серьезные успехи в сфере борьбы с транснациональной преступностью. За последние годы были обнаружены и извлечены из оборота тонны наркотиков, транспортировка которых была запланирована через территорию страны, осуществлен ряд успешных операций по обеспечению кибербезопасности.

Большое внимание и забота об органах безопасности в нашей стране свидетельствует о том, что формирование безопасного климата, защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны, более надежная охрана безопасности нашего народа является важной составной частью деятельности Азербайджанского государства.

Азербайджанским спецслужбам принадлежит особая роль в обеспечении безопасности на освобожденных от оккупации территориях

Свой профессиональный праздник сотрудники органов безопасности Азербайджана отмечают с незабываемыми чувствами - с настроением Победы. Спецслужбам Азербайджана принадлежит особая роль в нанесении сокрушительного удара врагу и одержании славной Победы в Отечественной войне, а также в надежном обеспечении безопасности на освобожденных от оккупации территориях. Анализ итогов войны и накопленный опыт явились важным фактором надежного обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности Вооруженных сил страны.

И после окончания войны органы национальной безопасности успешно продолжают свою служебную деятельность на территориях, освобожденных от оккупации. В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 29 октября 2020 года "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" за короткое время местные отделения Службы государственной безопасности начали функционировать в Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Губадлинском районах и поселке Гадрут Ходжавендского района. В декабре 2020 года состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. Как продолжение церемонии, была показана грандиозная концертная программа, впервые за 30 лет организованная на Джыдыр дюзю Культурным центром СГБ для военнослужащих, проходящих службу в городе Шуша, которая подарила незабываемые чувства не только личному составу спецслужб, но и каждому азербайджанцу.

Сдача в эксплуатацию в марте 2021 года новых административных зданий Хатаинского и Сураханского районных управлений СГБ, постоянно создаваемые на высоком уровне условия для более эффективной и профессиональной организации оперативно-служебной деятельности сотрудников территориальных органов, а также современное материально-техническое обеспечение и оснащение являются очередным проявлением заботы Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об органах безопасности Азербайджана.

Во время Отечественной войны и в послевоенный период совместно с другими структурами принимаются необходимые меры по предотвращению угроз информационной безопасности и кибератак, предпринимаемых враждебными силами против Азербайджана, а также по обеспечению военных объектов страны специальной связью и техническими средствами, по организации эффективной работы радиостанций. В то же время принимаются действенные меры для борьбы с разведывательно-подрывными действиями, осуществляемыми иранскими спецслужбами против Азербайджана.

Снят документальный фильм "Невидимые герои", посвященный вкладу сотрудников СГБ в достижение исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне. Вышла в свет книга "Органам безопасности Азербайджана - 100 лет. Со страниц истории нашей безопасности (1919-2019 гг.)", посвященная 100-летней истории органов госбезопасности Азербайджана.

Сотрудники органов государственной безопасности Азербайджана с большим воодушевлением отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня сотрудники органов государственной безопасности и спецслужб Азербайджана, отмечающие свой профессиональный праздник с большим воодушевлением, работая профессионально и в современном стиле, решительно защищают наш народ и независимое государство от внешних посягательств и провокаций враждебных сил. Кроме того, в обеспечении национальной безопасности, предупреждении разведывательно-диверсионной деятельности иностранных спецслужб, в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, религиозным экстремизмом показывают примеры истинного патриотизма, преданности нашему народу и государственности.

Можно с уверенностью сказать, что все угрозы и любые попытки, направленные на национальные интересы Азербайджана, будут и впредь решительно пресечены личным составом СГБ под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в стране будет обеспечена устойчивая стабильность и спокойствие. Поздравляем сотрудников органов национальной безопасности, сыгравших важную роль в истории государственности Азербайджана, с этим знаменательным днем, желаем им успехов в нелегкой и почетной службе.