Вышел в свет сборник статей «Day.Az: агония оккупантов» профессора Намика Алиева

Постоянный автор Day.Az, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол Намик Алиев выпустил в свет очередной сборник своих материалов, вышедших на нашем сайте.

Как передает Day.Az, тематика материалов разнообразна. Мнение специалиста по международному праву поможет читателю разобраться в перипетиях региона. Намик Алиев анализирует такие актуальные темы, как неудавшаяся миссия российских миротворцев, истинная суть Трехстороннего заявления от 10 ноября и кто его нарушает, возможности международного посредничества, перспективы мирного договора, внешнеполитическая модель Азербайджана и так далее.

Сборник "Day.Az: агония оккупантов. Комментарии о крахе армянства" будет интересен всем, кому не безразличны процессы, идущие в нашем регионе.