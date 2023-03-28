В Центре Гейдара Алиева откроется выставка турецкого художника Деврима Эрбиля

13 апреля в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Деврима Эрбиля "Из Турции с любовью".

Как сообщает во вторник Day.Az, работы Деврима Эрбиля, которого называют "поэтом живописи", находятся во многих музеях и коллекциях Турции и мира. Сотни персональных, а также групповых выставок известного мастера кисти проходили в Турции и за рубежом.

Деврим Эрбиль родился в 1937 году и прожил 60 лет своей жизни в Стамбуле. Преданность этому городу не обошла стороной его творчества. Так, работы Деврима Эрбиля, одного из известных деятелей изобразительного искусства Турции, посвященные Стамбулу, известны во всем мире. В экспозиции Центра Гейдара Алиева впервые будут представлены произведения автора, посвященные Баку.

Деврим Эрбиль - художник-абстракционист, получил образование в Государственной Академии изящных искусств в Стамбуле. Работая в художественных мастерских Бедри Рахми Эюбоглу, Джемаля Толлу, Джевата Дерели, художник сумел привлечь внимание к своему творчеству на ряде коллективных выставок. Благодаря этому он также был удостоен стипендии правительства Испании. Эрбиль продолжил свои художественные исследования, начатые в Мадриде и Барселоне, в Лондоне и Париже.

Художник удостоен ряда престижных государственных наград Турции, в том числе звания государственного художника (Devlet sanatçısı), является участником многих международных выставок и проектов. В Турции также функционирует Музей современного искусства и Фонд, названный в его честь.

Деврим Эрбиль особое внимание в своем творчестве уделяет теме природы. Он является автором многих статей, организатором конференций и семинаров по всему миру, известен своей активной деятельностью на радио и телевидении.

Выставка Деврима Эрбиля в Центре Гейдара Алиева продлится до 3 сентября.