Профессионализм спецслужб Азербайджана – пример для большинства стран мира

Профессионализм, бдительность органов безопасности Азербайджана можно считать примером для спецслужб большинства стран мира. Следует особо подчеркнуть уникальные операции, проводимые сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), своевременное и решительное пресечение внешних угроз и провокационно-подрывной деятельности, направленной против нашей страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального директора МИА Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он добавил, что органы безопасности Азербайджана достойно справляются с поставленными задачами

"Всегда были страны, которые занимали враждебную по отношению к Азербайджанскому государству позицию, эти круги и сегодня продолжают свою враждебную деятельность. Особенно ситуация осложнилась на фоне опасных процессов, происходящих в настоящее время в мире, серьезных угроз, возникших в нашем регионе. В такое время возрастают и угрозы безопасности нашего государства. С чувством гордости должны подчеркнуть, что Служба государственной безопасности своевременно обнаруживает эти угрозы, решительно купирует их и предотвращает последствия враждебных действий. Органы безопасности - один из основных столпов любого государства. В этой связи спецслужбы Азербайджана с честью и решительностью стоят на страже независимости, суверенитета нашей страны, безопасности нашего народа. Этим гордится каждый гражданин Азербайджана", - отметил Керимли.

По словам С.Керимли, храбрость, проявленная сотрудниками органов безопасности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, также является героической летописью.

"Врагу были нанесены сокрушительные удары, будь то благодаря получению секретной информации в довоенный период или благодаря профессионально проведенным операциям наших спецслужб в ходе войны. Даже в послевоенное время диверсионно-подрывная деятельность армянских спецслужб была предотвращена с большим профессионализмом, и в настоящее время ситуация в нашем регионе находится под нашим контролем. В последние месяцы мы также следим за процессом нейтрализации угроз из соседних стран, разоблачения шпионских сетей, и все это является показателем бдительности СГБ. Одним словом, безопасность нашего государства в надежных руках", - сказал он.