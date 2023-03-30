Выстрелы в Азербайджан: кто является главной мишенью врагов нашего государства?

Автор: Акпер Гасанов

То, что произошло вечером 28 марта на территории Сабунчинского района Баку, вне всякого сомнения, является терактом. Неизвестные стреляли из автомата Калашникова в депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу. В результате чего он получил два пулевых ранения в плечо и бедро и был госпитализирован. В настоящее время по факту проводится расследование, детали пока неизвестны. И я далек от мысли забегать вперед, без наличия прямых, а не косвенных доказательств, указывать на виновность, причастность к теракту той или иной страны.

Но совершенно очевидно, что есть необходимость сделать очень серьезные выводы из случившегося. Ведь имеет место попытка нарушить спокойствие, безопасность - одни из главных достижений современного Азербайджана за последние тридцать лет. Это то, что всегда ставил во главу угла общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он с первых дней прихода к власти начал работу по устранению внешних и внутренних угроз спокойствию, защищенности граждан республики.

Великий политический деятель прекрасно понимал, что только в условиях стабильности, прогнозируемости, контролируемой криминогенной ситуации в стране возможен рост экономики, приток зарубежных инвесторов. Он блестяще справился с поставленной задачей, заложив мощный фундамент для будущих великих экономических прорывов Азербайджана, без чего невозможно было бы строительство мощной и самой боеспособной на Южном Кавказе армии, и для увеличения геополитического влияния нашей страны, без чего невозможны были бы успешные противодействия силам, не заинтересованным в победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Эти силы активничают и ныне. Причем, зачастую они действуют открыто, сбросив маски. И, на мой взгляд, они осознанно пытаются нанести удар по главному достижению нашей страны последних трех десятков лет - по стабильному, планомерному, уверенному развитию, которое возможно только в условиях контролируемой внутриполитической и криминогенной ситуации. Соответственно, это были выстрелы не только в депутата ММ Фазиля Мустафу, а в азербайджанское государство - самое мощное на Южном Кавказе.

Но кто является главным героем, главным создателем суперсовременного и суперуспешного Азербайджана? Благодаря кому азербайджанская армия смогла реализовать историческую миссию по освобождению находившихся более четверти века под армянской оккупацией 20% наших земель? Кто создал надежный и широкий круг друзей Азербайджана, воспрепятствовав попыткам Армении и ее союзников предотвратить победоносное шествие нашей армии осенью 2020 года? Кто день за днем блестяще информировал мировую общественность, рассказывая в интервью ведущим СМИ планеты о причинах и реалиях армяно-азербайджанского конфликта, о ходе ее 44-дневной войны?

Кто объявил ненужной, отправленной на свалку истории Минскую группу ОБСЕ? Кто доказал, что ряд региональных и мировых держав участвовал в грабеже азербайджанских природных ресурсов в период оккупации наших земель? Кто сорвал маску лицемерия со многих лидеров разных стран мира? Кто заставил Армению по итогам четырехсторонней встречи в Праге признать территориальную целостность Азербайджана?

Кто возрождает освобожденный Карабах, строит там аэропорты, тоннели, дома? Кто превращает в реальность такой важный для всего региона проект, как Зангезурский коридор? Кому стоя аплодируют лидеры многих европейских держав, подчеркивающие важнейшую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Старого Света? Благодаря кому растет золотовалютный резерв страны, то есть та самая "подушка безопасности", что дает свободу действий нашей стране, что гарантирует развитие и процветание будущим поколениям граждан Азербайджана?

Нв все эти вопросы есть один ответ. Всем этим наша страна обязана Президенту Ильхаму Алиеву. Именно он, соответственно, является главной мишенью для стран, которые мечтают погрузить Азербайджан в пучину хаоса, которые спят и видят сны о том, как сорвать планы по дальнейшему укреплению нашего государства. Они используют все возможные инструментарии для давления на нашу страну, начиная от принятия откровенно провокационных и аморальных резолюций в поддержку страны-оккупанта и заканчивая оказанием военной и прочей помощи РА.

Эти силы открыто признают, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является блестящим политическим деятелем, способным отстаивать национальные интересы нашей страны. И у этих стран, недовольных существующим положением дел, есть спецслужбы, есть связи в рядах мирового терроризма. Все это они вполне могут попробовать направить против действующего главы нашего государства.

Сомневающимся я напомню, что против общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева был совершен целый ряд терактов. Таким образом вражеские силы пытались сорвать создание мощного государства, которое в будущем будет в состоянии реализовывать все поставленные цели. Таким образом имели место попытки сорвать реализацию важнейших, мировых проектов, обеспечивающих процветание нашей стране и иным государствам.

Ничего из этих попыток не вышло. Азербайджанские спецслужбы предотвратили все теракты в отношении Гейдара Алиева. Свой высочайший профессионализм и статус одних из лучших спецслужб мира они проявят потом не раз. Но то, что есть до сих пор силы, заинтересованные в дестабилизации Азербайджана, - это та правда, которую важно понять и принять. А еще, нам всем необходимо ценить ту атмосферу мира, спокойствия, благополучия, что создана за последние три десятка лет. Ценить и дорожить Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.