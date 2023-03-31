https://news.day.az/politics/1551238.html НПО Азербайджана распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев
НПО Азербайджана распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев
Неправительственные организации, действующие в Азербайджане, распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в пятницу Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре