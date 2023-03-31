НПО Азербайджана распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Неправительственные организации, действующие в Азербайджане, распространили заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в пятницу Day.Az.

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