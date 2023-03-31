https://news.day.az/politics/1551278.html Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 апреля 2023 года.
Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседания включены 29 вопросов.
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