Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 апреля 2023 года.

Как сообщили Day.Az в парламенте, в повестку заседания включены 29 вопросов.

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