Армения, как прототип Колоколамска: в чем "искупали" граждан страны-лузера?

Автор: Акпер Гасанов

Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. Это поможет избежать попадания в нелепую ситуацию, да и общий уровень знаний, начитанности повысит. Даже если ты, к примеру, пусть и бывший, но таки помощник действующего премьер-министра Армении, а еще и чрезвычайный посланник и полномочный министр в одном лице. Всеми этими регалиями обладает некто Грачья Тащян. Вот только классиков он, скорее всего, не читал.

"Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска"- так называется сатирический и юмористический цикл новелл И.Ильфа и Е.Петрова. Одна из которых называется "Вторая молодость". Там повествуется о том, как Никита Псов вопил, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан: "Источник! Источник!". Подробности стали известны только после того, как Псова остановил доктор Гром.

"И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в Приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли", говорится в новелле.

Доктор Гром, услышав этот сбивчивый рассказ, сразу вынес вердикт, что "если это не нарзан, то, худо-бедно, боржом". После чего, он сбегал за инструментами и начал проводить исследования состава источника." Натри хлорати - 2,7899! Натри бикарбоници - 10,0026. Ферри бикарбоната - 3,1267, кали хлораци - 8,95!", сообщал он результаты анализа. Колоколамцы пребывали в радостном возбуждении от внезапно открывшихся перспектив.

"Кисловодску - конец! При таких углекисло-щелочных данных наш источник вконец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву", утверждал доктор Гром. В общем, после обнародования таких данных, колоколамцы бросились купаться в этом источнике. Но лучшие люди города быстро пресекли это дармовое использование благами источника. Они решили, что пора создать курорт "Вторая молодость". Далее считаю нужным дать слово классикам.

"Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска, уже выручка главного директора достигла изрядной суммы и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивный лечебно-показательный, методологическо-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул. В Приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме № 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился. За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испить радиоактивной водицы. Он валил все на Никиту Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли. Узнав, в каких водах он купался, Никита слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стеная".

К чему я все это вспомнил? К тому, что указанный выше Грачья Тащян легко и просто превратился в Никиту Псова, попутно выставив граждан РА колоколамцами. "Задача Армении - увеличить на международной арене больше государств, которые поддерживают ее позицию, однако переманить на свою сторону мягкой силой оказалось невозможным", глубокомысленно изрек он.

После чего добавил, что Франция и США, оказывается, руководствуются своими интересами и мягкая сила Армении не может повлиять на политику этих стран в регионе. То есть, перед нами был пример "внезапного открытия". Быть помощником премьер-министра РА, целым чрезвычайным посланником и полномочным министром, и вдруг осознать, что у таких государств, как США и Франция есть собственные интересы- это было похлеще открытия источника "вторая молодость" в Приключенческом тупике Колоколамска.

Жду теперь, когда он обнаружит, что вода мокрая и объявит об этом открытии гражданам РА. А пока уточню, что "мягкая сила Армении"- это свежий анекдот. Государство, которое открыто объявляет о том, что не в состоянии собственными силами обеспечивать свою национальную безопасность- это государство-банкрот. Там не только мягкой, но и вообще какой-либо силой не пахнет. То, чем там пахнет- заставляет морщиться, закрывать пальцами нос.

Армения была и остается экономически самым слабым государством региона. Она самоизолировалась от всех региональных проектов, она не несет ничего позитивного в себе. Плюс, она проиграла в 44-дневной войне. Проиграла постыдно, показав миру пример бегства с поля боя 11.000 дезертиров. Которые, получается, также демонстрировали своего рода "мягкую силу", сверкая пятками.

Да, погружение в реальность- зачастую очень неприятный процесс. Армения десятилетиями жила, веря в то, что ей вечно будет позволено держать под оккупацией 20% нашей земли. Политики этой страны рассказывали своим согражданам что-то типа того, о чем вещали колоколамцам доктор Гром и прочие желающие обогатиться на источнике "Вторая молодость". В итоге, все оказалось очень печально и позорно. Оказалось, что граждан РА "искупали" в канализационных водах, образно говоря. И не важно теперь, какова судьба тех, кто виновен в случившемся. Вонь от поверивших в откровенную чушь разносится на весь мир.