Экспертный форум, регулярно организуемый Университетом АДА, всегда является прекрасной возможностью увидеть образцовое развитие Азербайджана и узнать о событиях во внешней политике cтраны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принял участие в последней конференции, где состоялся предельно честный и открытый разговор. Из дискуссии стало ясно, что Азербайджан полон решимости урегулировать оставшиеся вопросы в карабахском урегулировании в рамках международного права. И Баку приложит все усилия для мирного решения, даже если Армения на самом деле не является партнером в этом вопросе.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор Венгерского института внешних связей и торговли Ласло Васа.

По словам нашего собеседника, ситуация осложняется тем, что ведущие западные СМИ по-прежнему склонны принимать и интерпретировать армянский нарратив о ситуации в Карабахе, даже ценой игнорирования очевидных фактов.

"Тем не менее, по моему опыту, результаты усилий азербайджанской дипломатии ощущаются, и все больше правительств и экспертов понимают правовую и социальную неустойчивость ситуации в Карабахе", - заявил он.

Еще одним важным моментом является то, продолжил венгерский профессор, что Азербайджан играет ключевую роль в сфере транспорта и коммуникаций между Востоком и Западом, учитывая важность Среднего коридора.

"По моему опыту, Баку делает все возможное, чтобы выполнить эту роль и воспользоваться возможностями, предоставляемыми Средним коридором. Этот коридор, в свою очередь, дает возможность диверсифицировать экономику Азербайджана. Конечно, все это возможно благодаря тому, что параллельно с развитием экономики происходит модернизация власти и общества", - резюмировал Ласло Васа.

Напомним, 3 мая в Шуше состоялась четвертая международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Она была организована Университетом АДА.

Абдул Керимханов