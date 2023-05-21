Пашинян и Ко «подкладывают» Армению под Запад ради корыстных целей

Уже известно, что организованные МИД России трех-и двухсторонние встречи в Москве глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении предваряли намеченные на конец мая важные переговоры в Москве Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Президента России Владимира Путина. Их основными темами стали делимитация и демаркация границы, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций - ключевые вопросы, без решения которых подписание мирного договора не имеет реального смысла.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

"Мы видим, что обе стороны делают шаги навстречу друг другу. Так, премьер-министр Никол Пашинян заявил о том, что Ереван признает действие Алма-Атинской декларации территориальную целостность Азербайджана, следовательно Карабах в составе Азербайджана. В свою очередь Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой появления КПП Армении на проходящем по ее территории Зангезурском коридоре, что позволит исключить сомнения в соблюдении Азербайджаном исключительно мирного предназначения данной транспортной артерии с Нахчываном", - сообщил наш собеседник.

К слову, продолжил он, значительную роль в сглаживании и синхронизации работы Азербайджана и Армении в Зангезурском коридоре может сыграть Россия, уже располагающая в регионе миротворческим контингентом, имеющим положительный опыт по снижению напряженности между многие годы конфликтовавшими сторонами. В т.ч. и в Лачинском коридоре.

"Несмотря на активизацию посредничества Вашингтона и Брюсселя, не стоит забывать: именно Москве удалось остановить Вторую Карабахскую войну, усадив за стол переговоров Баку и Ереван. Именно инициативы Москвы легли в основу документов, по которым с осени 2020 года идут процессы по восстановлению мира в регионе и возвращению добрососедства между государствами, фактически находившимися в состоянии войны на протяжении трех десятилетий", - заявил российский политолог.

По его словам, истинная цель Запада в этом процессе - выдавить Россию с Южного Кавказа и самим стать там доминирующим внешним игроком, в т.ч. нечистоплотно играя на имеющихся противоречиях государств и народов.

"В свою очередь, Россия в партнерстве с Турцией (обе страны исторически и ментально близки с кавказскими народами) искренне стремится к стабильности и безопасности, дружбе и сотрудничеству. И это прекрасно знает народ и руководство Азербайджана, потому Баку верен традициями и мудро тяготеет к Москве, в то время как Ереван "ложится" под Запад. Точнее, это Пашинян и Ко "подкладывают" Армению, очевидно преследуя этим личные корыстные цели", - заключил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов