С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития" в Баку.

Новость обновляется