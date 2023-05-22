https://news.day.az/politics/1566415.html С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений - глава ПА ОБСЕ
С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений - глава ПА ОБСЕ
С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития" в Баку.
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