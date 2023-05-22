Армения готова обсудить возвращение двух азербайджанских военнослужащих

Мы готовы обсудить экстрадицию двух азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

"Армения готова обсудить экстрадицию двух азербайджанских солдат, но этот процесс не может быть односторонним", - сказал Пашинян.

Отметим, что некоторое время назад из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести солдаты азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения. Позже стало известно, что они были взяты в плен армянскими ВС.

Ранее мы писали о том, что МИД Великобритании выразил свою поддержку в отношении пленных азербайджанских солдат.