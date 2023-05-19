МИД Великобритании выразил свою поддержку в отношении пленных азербайджанских солдат

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) ответило на письмо действующей в этой стране азербайджанской общины касательно содержащихся в плену в Армении азербайджанских солдатах Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

В письме, адресованном председателю Общества азербайджанцев Британии Фариде Панаховой, выражена благодарность за предоставленную информацию о бесчеловечном обращении с обоими азербайджанскими солдатами со стороны властей Армении.

"FCDO стремится продвигать общечеловеческие права человека. Мы призываем государства обеспечить обращение с заключенными в соответствии с международным правом в области прав человека. Сюда входят гуманное обращение и уважение достоинства человеческой личности, как того требует статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Государства должны принимать меры для обеспечения минимальных гарантий в области гуманного обращения с лицами, находящимися под их опекой. Это включает в себя обеспечение услуг, связанных с первичными и основными потребностями заключенных. Правительство Великобритании регулярно поднимает вопросы прав человека с различными партнерами, в том числе и с Арменией", - подчеркивается в письме.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглы (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглы (2003 г.р.) - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

8 мая А.Бабиров был приговорен судом к 11,5 годам тюрьмы по сфабрикованному обвинению.

Ранее мы сообщали, что Азербайджанская община в Великобритании решительно осудила пытки армян против азербайджанских военнослужащих