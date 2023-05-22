Госминистр Великобритании хочет мира на Южном Кавказе

Госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы Лео Докерти хочет всеобъемлющего мира на Южном Кавказе, и как можно скорее.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом британский министр сообщил на брифинге в Ереване после встречи с главой МИД Армении.

"Мы всегда говорили, что конфликт должен быть урегулирован, причем только за столом переговоров. Потому мы поддерживаем ЕС и США для продвижения вопроса", - заявил Докерти.