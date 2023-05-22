https://news.day.az/politics/1566563.html Госминистр Великобритании хочет мира на Южном Кавказе
Госминистр Великобритании хочет мира на Южном Кавказе
Госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы Лео Докерти хочет всеобъемлющего мира на Южном Кавказе, и как можно скорее.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом британский министр сообщил на брифинге в Ереване после встречи с главой МИД Армении.
"Мы всегда говорили, что конфликт должен быть урегулирован, причем только за столом переговоров. Потому мы поддерживаем ЕС и США для продвижения вопроса", - заявил Докерти.
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