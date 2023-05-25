Паника в Армении перед московской встречей

Армянские СМИ распространяют панические настроения и заявления перед встречей, посвященной переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как передает в четверг Day.Az, местные депутаты, особенно оппозиционные, предполагают, что одним из итогов сегодняшней встречи может стать подписание документа, по которому Пашинян "сдаст" Азербайджану территории.

Также депутаты считают, что Пашинян искусственно создает необходимое информационное поле для отвлечения общественности от московской встречи.