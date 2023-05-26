Недееспособная банановая Армения забыла свое место

На днях один маленький недееспособный премьер одной маленькой недееспособной банановой республики в очередной раз позволил себе весьма недружественную риторику в адрес одного известного военно-политического союза. Как несложно догадаться, недееспособный премьер - Пашинян, недееспособная республика - Армения. А недружественная риторика заключается вновь в спекуляциях армянской стороны на теме ее членства в ОДКБ. Если быть точнее: премьер-министр Армении заявил, что его страна выйдет из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной организацией".

Как передает Day.Az, об этом пишет российский Телеграм-канал "Кремлевская прачка", говоря об антироссийских шагах Армении.

По словам автора, уже одного этого было достаточно, чтобы вывернуть зарвавшегося армянского "царька" мехом внутрь, но этот персонаж решил еще дополнить список своих словесных интервенций, за которые ему придется нести ответственность.

"Так, "варчапет" из солнечного Еревана решил наброситься на официального представителя МИД России Марию Захарову, которая ранее комментировала армянские инсинуации по обозначенной выше теме. Пашинян с какого-то перепугу решил, что Захарова "не может комментировать то, что он говорит, а может только принимать к сведению, что он говорит", а его собеседниками в России, видите ли, являются либо Президент, либо Председатель Правительства. Доподлинно неизвестно в каком месте армянский премьер словил "звезду", но улетевшее в космос самомнение, не подкреплённое соответствующими кондициями, ещё никого до добра не доводило. Если Никол забыл, где его место, то оно там же где и всегда - на коврике в приемной. А "собеседником" российского руководства он может стать, когда и если российское руководство соизволит вызвать его на доклад.

Кстати, традиционно пашиняновское воинственное словоблудие "совпало" с приездом "дорогих" (для армянских политиканов) гостей - представителей минобороны США, министерства юстиции США и американского агентства по международному развитию (USAID). Так что понятно, кто простимулировал "манию величия" у армянского премьер-министра", - пишет прачка.