https://news.day.az/politics/1567566.html Песков не может прогнозировать исход сегодняшней встречи
Песков не может прогнозировать исход сегодняшней встречи
Прогнозов по итогам трехсторонней встречи Президента России Владимира Путина, Премьера Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, прогнозов быть не может. Давайте дождемся встречи", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что Путин с надеждой смотрит на встречу лидеров Азербайджана и Армении.
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