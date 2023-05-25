Песков не может прогнозировать исход сегодняшней встречи

Прогнозов по итогам трехсторонней встречи Президента России Владимира Путина, Премьера Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, прогнозов быть не может. Давайте дождемся встречи", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что Путин с надеждой смотрит на встречу лидеров Азербайджана и Армении.