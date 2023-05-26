Вице-премьер России рассказал об уровне понимания между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, говоря об итогах трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Москве.

Он добавил, что лидеры трех стран после переговоров вице-премьеров решат, нужна ли новая встреча.

Ранее Оверчук рассказал о следующей встрече между представителями Азербайджана и Армении.