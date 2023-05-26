https://news.day.az/politics/1567646.html Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоятся в Москве.
Об этом сообщил журналистам в четверг зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Встреча вице-премьеров будет в Москве", - сказал он.
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