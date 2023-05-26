Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет в Москве

Переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоятся в Москве.

Об этом сообщил журналистам в четверг зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встреча вице-премьеров будет в Москве", - сказал он.