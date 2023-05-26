Спикер Парламента Грузии отметил крепкую дружбу с Азербайджаном

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости

На приеме, посвященном 105-й годовщине со дня объявления независимости Азербаджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, он отметил важность дружеских отношений между странами.

"Исторически важно, что независимость наших стран была провозглашена одновременно, и 105 лет назад наши предки одновременно праздновали восстановление государственности. Грузию и Азербайджан связывают крепкая дружба и добрососедские отношения. Эта дружба основана на давних исторических узах и нелегком пути, который прошли наши страны после распада Советского Союза к созданию сильных и независимых государств", - сказал Папуашивили.

По его словам, для грузинского народа азербайджанский народ является ближайшим соседом и другом, с которым их связывают не только стратегические, политические и экономические отношения, но и глубокие, уважительные, человеческие и культурные связи.

"Плодотворное сотрудничество, сложившееся между нашими странами в последние десятилетия, переросло в стратегическое партнерство и принесло нашим странам и народам много положительных результатов. Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической, культурной и оборонной сферах", - сказал Папуашвили.

По его словам, региональные энергетические и транспортные проекты международного значения, стартовавшие три десятилетия назад, сблизили два государства экономически и политически.

"Президенты Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев вместе с турецким руководством сделали невозможное возможным. Мало кто мог представить важность таких дальновидных проектов, которые постепенно восстановили старые торговые пути и которые сегодня являются ключевым связующим звеном между Европой и Азией", - сказал Папуашвили.

При этом он отметил, что с ростом значения Срединного коридора, сотрудничество Грузии и Азербайджана становится все более актуальным.

"Мы готовы реализовывать совместные проекты, способствующие развитию маршрутов транспортировки энергоресурсов", - сказал Папуашвили.