Бывший старший советник США по переговорам на Кавказе о мире в регионе

Между Арменией и Азербайджаном сегодня есть реальная возможность достижения мира.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявил бывший и. о. заместителя госсекретаря США и бывший старший советник по переговорам на Кавказе Филипп Рикер.

"Два лидера должны встретиться и выслушать друг друга, поговорить друг с другом, как можно больше участвовать в диалоге, чтобы лучше понять друг друга, понять, в каком направлении они движутся и какие есть опасения", - сказал бывший высокопоставленный американский дипломат.

По его словам, обеспечение безопасности на Южном Кавказе создаст широкие возможности для развития торговли, энергетических программ, инфраструктур в регионе. "Например, с точки зрения транспорта, будет способствовать развитию этого важного географического региона, через который Центральная Азия будет соединена с Черным морем, создавая важные торговые возможности, которые принесут пользу всем в регионе", - утверждает он. Этот застарелый конфликт - трагедия, считает Рикер. Он унес множество жизней, стал причиной потерь, десятилетиями нейтрализовал возможности развития. По словам экс-дипломата, международное сообщество прилагает большие усилия для достижения долгосрочного, прочного мира между сторонами.

"Как вы можете видеть, госсекретарь [Блинкен] лично привержен [продвижению] процесса. Он также поддерживает других, например, лидеров сторон, чтобы объединить усилия президента Европейского совета Мишеля, создавая возможность для [Армении и Азербайджана] двигаться вперед мирным путем". По словам Рикера, в годы своего пребывания в должности он призывал стороны отвести войска.

"В приграничных горных районах молодые военные находятся очень близко друг к другу, что неизбежно приводит к столкновениям. Никто ничего не выигрывает. А границы, конечно, должны быть демаркированы и делимитированы, и это часть продолжительного процесса".

Охарактеризовав заявления премьер-министра Армении Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана как конструктивные, экс-дипломат подчеркивает: мирное соглашение должно включать в себя различные концепции, суверенитет и территориальная целостность являются его частью.