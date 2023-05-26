Глава минобороны Азербайджана принимает участие в военном параде в Грузии

По приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе 26 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Грузию, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов в качестве почетного гостя принимает участие в военном параде и церемонии принятия присяги военнослужащими по случаю Дня независимости Грузии.

Отметим, что Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в ряде мероприятий, посвященных Дню независимости Грузии.