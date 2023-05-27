Армения признала, что ее диверсанты проникли на территорию Азербайджана

Министерство обороны Армении подтвердило факт перехода на территорию Азербайджана двух диверсантов.

Как передает Day.Az, некоторое время назад информация о переходе военнослужащих на территорию нашей страны была опровергнута армянским военным ведомством. Однако после заявления ГПС Азербайджана, армянская сторона признала факт проникновения диверсантов в Зангиланском направлении.

Отметим, что накануне вечером на Зангиланском участке азербайджано-армянской государственной границы Азербайджана была нейтрализована вражеская диверсионно-разведывательная группа и задержаны двое диверсантов.

Благодаря бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, были своевременно выявлены действия диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего были задержаны 2 военнослужащих вооруженных сил Армении.

Другие члены диверсионной группы скрылись с места происшествия, воспользовавшись сложным рельефом местности.