Страна легкого поведения: череда признаний из Армении

Автор: Акпер Гасанов

Это уже превратилось в какую-то забавную традицию. Сразу по завершении очередного раунда переговоров между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в РА вовсю включается дер*момет. Содержимое этого аппарата выплескивается на всех представителей армянской власти, коих обвиняют во всем, что только можно себе нафантазировать.

Так происходило после встреч Алиева и Пашиняна в Праге, Вашингтоне, Брюсселе. Так произошло и сейчас, по окончании их 20-минутной встречи в Москве. В столице России они, напомню, встретились в присутствии президента этой страны Владимира Путина. Предварительно же , имела место попытка Пашиняна изобразить из себя полемиста и оппонента для главы нашего государства в ходе обсуждений, состоявшихся на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Над Пашиняном, замечу, глумились многие. В том числе и президент РФ Путин, который иронично отметил, что за армянскими темпами экономического развития никому не угнаться. Ирония состояла в том, что "армянское экономическое чудо" носит явно временный и случайный характер. Оно связано с переездом в РА большого числа россиян и с тем, что РА помогает РФ обходить западные санкции.

Насупившийся Никол Воваевич не нашел, чем ответить на иронию российского президента. Полемизировать же с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым у него не получалось никогда - не тот уровень образованности, интеллекта, понимания реалий у Пашиняна. Это, кстати, не раз отмечали и в РА. Вот и сейчас, после московской встречи руководителей Азербайджана и Армении в РА началась истерика.

Досталось, замечу, не только Пашиняну. Под раздачу попал и Ваагн Хачатурян. По версии газеты "Жоховурд", он - "не занимающийся никаким важным делом и занимающий пост президента РА, на структуру которого ежегодно тратится 2-3 миллиарда (зарплата, водитель, сотрудники, поездки), теперь решил превратить Армению в агрессора". О чем это они?

О том, что Хачатурян встретился с армянской общиной Катара и сделал "довольно странное заявление". Его смысл, если кратко, сводится к тому, что 44-дневная война была неизбежна, ибо Армения оккупировала азербайджанские земли и не собиралась их отдавать. Хачатурян справедливо указал, что армянской общественности легче было верить, что РА выиграла войну. Что тут неправильно сказано? Президент РА абсолютно прав. Но слышать правду, а тем более признавать ее, в РА не хотят.

Потому и на Пашиняна с его командой, после вынужденного и словесного признания премьер-министром Армении территориальной целостности Азербайджана, было вылито много грязи. К примеру, по мнению политолога Артура Хачикяна, Пашинян провалил управление государством, и действующая власть не смогла сделать того, что обещала 5 лет назад. По его словам, "сдачей Карабаха" вопросы не решатся. Хачикян утверждает, что Азербайджан не остановится, так как поставил перед собой задачу постепенного уничтожения Армении.

Этот однофамилец героя кинофильма "Мимино" не раз уже жаловался на то, что Армению никто не готов защищать, что она осталась в изоляции. Сейчас он приписывает Азербайджану планы, которых в реальности у нашего государства нет. О чем Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз четко заявлял. Но у армянского страха глаза велики. И потому - безостановочно мы слышим из РА поистине шокирующие речи.

К примеру, советник бывшего начальника Генерального штаба ВС РА Владимир Погосян в эфире передачи "Прямым текстом" на канале "Ноян Тапан" в YouTube, говоря о перспективах запуска Зангезурского коридора, сравнил Армению с "улицей красных фонарей". Как-то слишком стремительно, однако, произошло превращение РА из страны, "которую воспевали Александр Македонский, Аристотель, Плиний-младший" до страны легкого поведения. Причем, в глазах самих же армян.

"Что Армения может дать Азербайджану и Турции? Какой вид отрасли в Армении готов что-либо поставлять в Азербайджан? Что вы можете предложить азербайджанскому рынку? Все, что вы ни назовете, у них есть. А они назовут еще в 50 раз больше того, чего у нас нет. Что вы поставите Турции? Все, что вы ни предложите, у них есть, причем, в миллион раз больше, чем у нас. Нам нечего дать этому рынку. Значит, мы кто? Мы уличная девка. То есть, мы должны превратиться в уличную девку, которая будет обслуживать клиентов. Эти клиенты - Россия, Турция и Азербайджан. Вы готовы к тому, чтобы Армения стала улицей красных фонарей, как в Голландии?", - интересуется В. Погосян.

Осталось ему только стоимость услуг Армении, в качестве уличной девки, озвучить. Возможно, что вскоре мы и это услышим. И не только от Погосяна, который, по сути, прав. Другое дело, что в своем, указанном им статусе, Армения пребывала всегда. Это ее исторический выбор - был, есть и будет. А признание очевидного, как видим, происходит в РА не сразу, со временем. Особенно после очередного фиаско Пашиняна на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. Так произошло сейчас, так будет и далее.