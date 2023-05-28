В Сеуле в рамках “Года Гейдара Алиева” состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Сеуле в рамках 100-летия со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Республике Корея, передает Day.Az.

Во встрече приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), посольства Азербайджана в Республике Корея, члены азербайджанской общины, проживающие в городах Сеул и Тэджон (Daejeon), и азербайджанские студенты.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Кореи. Затем был показан документальный фильм "Победители живут вечно", посвященный Гейдару Алиеву.

Встреча продолжалась отчетом председателя Ассоциации азербайджано-корейской дружбы " BUTA" Джамиля Велиева о проделанной работе. Oн рассказал о проектах, реализованных в рамках сотрудничества с комитетом.

Посол Азербайджана в Республике Корея Рамин Гасанов говорил о судьбоносных решениях, принятых великим лидером в различные времена, и предпринятых им исторических шагах, коснулся ряда вопросов, интересующих членов общины, отметил позитивные моменты в деятельности нашей диаспоры.

Председатель Государственного комитета Фуад Мурадов, поприветствовав участников встречи, подчеркнул неоценимые заслуги основателя современного Азербайджана и диаспорского строительства в стране Гейдара Алиева в нашей истории. Он констатировал проведение во всем мире в рамках "Года Гейдара Алиева" мероприятий различного характера.

В презентации председателя комитета, носящей отчетный характер, была представлена информация о диаспорском строительстве, осуществляемом по поручению Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс великого лидера, внимании и заботе нашего государства о соотечественниках, проживающих за рубежом, направлениях многогранной деятельности ГКРД, функционировании в зарубежных странах 20 домов Азербайджана, 15 координационных комитетов, азербайджанских воскресных школах, организованных под такими названиями, как "Карабах", "Низами Гянджеви" и пр., Форуме азербайджанских ученых, IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который будет проведен в нынешнем году в Нахчыване в рамках "Года Гейдара Алиева".

Председатель комитета позитивно оценил тесную интеграцию азербайджанской общины в Корее в местное общество, ее стремление интересными проектами довести реалии нашей Родины до внимания корейцев в этой стране.

От имени комитета за заслуги в деле пропаганды Азербайджана Ассоциации азербайджано-корейской дружбы " BUTA" и члену ассоциации, исследователю в сфере образования Лейле Масимли были вручены плакеты благодарности.

Выступившие в ходе обсуждений члены общины - профессор Ханкукского университета иностранных языков, политолог Ровшан Ибрагимов, сотрудник компании "GLOW Academy" Умман Ли, специалист в сфере образования Наргиз Меликова, студентка Университета Кёнхи Севиндж Нуриева, Рустам Абдуллазаде, получающий образование в Республике Корея по линии KOIKA, студент Университета KAİST Метин Мурадлы и другие высказали предложения, связанные с популяризацией нашей страны в Республике Корея, широкой пропагандой нашей истории и культуры, участием нашей молодежи, наряду с Летним лагерем, в других проектах, расширением связей с университетами, осуществлением программ по обмену, консолидацией диаспорского сообщества в Корее в рамках Организации тюркских государств, перспективами сотрудничества с известными корейскими блогерами, усилением youtube деятельности, детской литературой. Наши соотечественники также подчеркнули важность учреждения Координационного совета азербайджанцев по странам Юго-Восточной Азии и создания Дома Азербайджана.

Встреча завершилась ответами на вопросы.