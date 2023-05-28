Поздравление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес победившего на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получило широкое освещение в турецких СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта новость вышла в эфире большинства турецких телеканалов и на сайтах известных новостных агентств. Турецкие СМИ распространили поздравление Президента Ильхама Алиева под заголовком "Первое поздравление с победой в адрес Президента Эрдогана пришло из братского Азербайджана".

Турецкие СМИ особо отметили, что Президент Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Азербайджан.