Визит в Азербайджан - это сбывшаяся мечта для меня и моего народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Ицхак Герцог отметил, что этот визит имеет большое значение для народа Израиля и с точки зрения связей между азербайджанским и израильским народами.