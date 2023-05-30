https://news.day.az/politics/1569013.html Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня и моего народа - Ицхак Герцог
Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня и моего народа - Ицхак Герцог
Визит в Азербайджан - это сбывшаяся мечта для меня и моего народа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
Ицхак Герцог отметил, что этот визит имеет большое значение для народа Израиля и с точки зрения связей между азербайджанским и израильским народами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре