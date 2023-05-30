https://news.day.az/politics/1569017.html Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Президент Израиля Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом Президент Израиля Ицхак Герцог написал в Twitter.
Он отметил, что для него честь возложить венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева и в Аллее шехидов, где увековечена память погибших воинов.
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