Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом Президент Израиля Ицхак Герцог написал в Twitter.

Он отметил, что для него честь возложить венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева и в Аллее шехидов, где увековечена память погибших воинов.