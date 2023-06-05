Ожидается, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан на этой неделе, сообщил Trend в понедельник пресс-секретарь специального представителя ЕС Анри Дюкен, передает Day.Az.

Ранее сегодня была распространена информация, что Клаар отправился с визитом в Ереван.

"Целью визита является продолжение последних встреч на высшем уровне ЕС - как в Брюсселе 14 мая, так и в Кишиневе 1 июня", - сказал Дюкен.

1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна с участием президента Эммануэля Макрона, канцлера Олафа Шольца и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.