В Баку знают все – плохие новости для РМК и Еревана

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении и Ханкенди с большим раздражением и ревностью наблюдают за тем, как день ото дня растет число армян, проезжающих через азербайджанский погранично-пропускной пункт на мосту Хакари в Лачине. Несмотря на шумную агитацию и клятвенные заверения, что ни один армянин ни за что и никогда не унизит свое армянское достоинство предъявлением паспорта азербайджанским пограничникам, все идет так, как и должно идти. Видео с ППП уже перестали быть сенсацией. Однако нельзя не заметить, что изменилось не только количество пересекающих госграницу армян, но и выражение их лиц. Они стали спокойнее - то ли смирились, то ли поумнели.

В первое время в армянском сегменте соцсетей посмеивались, комментируя кадры с ППП, и обсуждали варианты, как лучше обманывать азербайджанцев при регистрации на границе. Но ирония сошла на нет, когда стало ясно: это не регистрация, это контроль. Указание смотреть в камеру дается не для того, чтобы внести очередного армянина в базу, а для фейсконтроля. Проще говоря, все фейсы в базе спецслужб Азербайджана уже имеются. И это, как признают армянские СМИ, очень плохие новости.

Накануне армянские источники сообщили, что одного мужчину не пропустили через ППП "Лачин" в Ханкенди и развернули обратно в Армению. При проверке на границе выяснилось, что он является военнослужащим. Мужчина был в штатском, но это ему не помогло. "Похоже, у азербайджанских спецслужб есть точная база данных. Все это, конечно, горькая реальность", - констатировали армянские СМИ.

Эта нормальная и естественная для любого состоявшегося государства ситуация армян почему-то шокировала. Почему? Наверное, дело в том, что они не очень внимательно слушали Баку. Надо сказать, что азербайджанская сторона никогда не скрывала того, что видит и слышит все. Это не было тайной, просто армяне не относились к таким заявлениям серьезно. Была уверенность, что Баку блефует, просто берет их на пушку. Потому что после тридцати лет оккупации Азербайджан, по идее, должен был полностью потерять всяческий контроль над своими землями, над доступом к документам, информации и вообще всему. Чтобы собрать концы, потребуются десятилетия, считали соседи. И тем более, никто не мог даже в страшном сне увидеть, что в Азербайджане имеют доступ к информации о гражданах Армении. Как известно, живущие в зоне временного размещения РМК армяне в большинстве являются гражданами Армении, часть живет по российским паспортам. Тем не менее, в базе данных на ППП в Лачине имелась информация о переодетом в штатское военнослужащем - гражданине Армении. Неважно, где он служит или служил - в вооруженных силах Армении или так называемой "армии обороны". Даже после заключения мира перед этой категорией лиц с армянскими фамилиями двери будут закрыты. Возвращенный в Армению человек должен был бы радоваться, что его всего лишь не пропустили, а не задержали. Он по умолчанию является членом незаконного вооруженного формирования, а значит - преступником.

И армянам, и миротворцам, и покровителям Армении следовало бы уже привыкнуть к сюрпризам азербайджанской стороны. Тем более, что их об этом не раз предупреждали. Сам главарь сепаратистов Арутюнян как-то с ужасом признал, что "азербайджанцы знают даже, когда я выхожу из своего кабинета. Азербайджан в полной мере осведомлен обо всем, что происходило в Карабахе еще до начала 44-дневной войны".

Да, что правда, то правда.

Еще два года назад Президент Ильхам Алиев прямо, безо всяких попыток завуалировать сказанное заявил в одном из интервью, что у Азербайджана имеется достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящем в зоне РМК. Более того, Азербайджан знал о происходящем на его территориях и в годы оккупации. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, "успокоил" армян глава государства. "Мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор", - заявил он.

В другом интервью Президент настоятельно подчеркивал: "Мы точно знаем обо всех событиях, происходящих как на входе, так и на выходе, как в Ханкенди, так и в прилегающих регионах. Поэтому несерьезно скрывать от нас что-то, говорить "не видели, не знали"".

О том, что в Баку действительно точно знают, что творится на его временно находящихся под контролем российских миротворцев территориях, армяне, РМК и их иранские сотоварищи смогли убедиться в августе 2021 года. Азербайджанская сторона разоблачила фокусы армяно-иранского тандема с проездом иранских фур с неизвестным грузом в Ханкенди. Номера на грузовиках под аплодисменты россиян менялись словно по волшебству, и все стороны были совершенно уверены, что в Баку ничего не заметили. Но в Баку не только заметили, но и все зафиксировали и задокументировали. Армянская и иранская стороны были страшно недовольны, но поездки пришлось прекращать. Миротворцы проглотили пилюлю молча.

В начале декабря прошлого года азербайджанская сторона жестко поставила вопрос о пропущенном РМК в Ханкенди транспорте с гражданами Ирана. Визит носил секретный характер, но в Баку не только были в курсе самого факта незаконного пропуска на территорию Азербайджана автобуса с террористами, но также знали каждого из въехавших поименно вместе с биографией. Миротворцы снова сказали, что "их тут не стояло", однако история уже серьезно встревожила сепаратистов и Ереван. В Ханкенди стали чаще смотреть по сторонам и особенно в небо - не пролетает ли где-то дрон-разведчик или спутник Азеркосмоса.

Ну, а видео секретных перевозок оружия и личного состава из Армении в Ханкенди после начала акции экоактивистов на Лачинской дороге стали настоящим ударом грома для армян и россиян. Оказалось, что никакой тайны для азербайджанской стороны в их преступных действиях не существует. Все просматривается и фиксируется. Не имея возможности провозить незаконные грузы по Лачинской дороге, тандем сепаратисты-РМК проложил другой путь, думая, что азербайджанцы ни о чем не узнают. Глядя на видео своих похождений, участники этого безобразия не могли понять: как?! Более того, Баку дал понять, что знает гораздо больше того, что выставляет на всеобщее обозрение. Если коротко - он знает и видит все.

Например, он знает, чем, в какое время и в каких координатах занимаются сепаратисты и РМК после установки ППП в Лачине. Выкладываемые Минобороны ролики бьют прямо в цель. После каждой попытки одной из сторон в чем-то нас обвинить, в Сеть поступает очередная порция доказательств преступной деятельности в зоне РМК, противоречащей обязательствам Армении и России по Трехстороннему заявлению. И этих доказательств у азербайджанской стороне достаточно. По поводу сепаратистов вопросов больше не остается - все, что им нужно знать о своем будущем, недавно озвучил Президент Азербайджана. А у РМК есть два года, чтобы убедить Баку, что их действительно "тут не стояло", и попытаться оставить о себе не очень плохие воспоминания.

Сделать это будет очень и очень сложно, потому что азербайджанцы знают все.