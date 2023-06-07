Обсуждение текущего статуса азербайджано-армянских отношений в фокусе встречи глав МИД Азербайджана и Словакии

7 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках визита в Словацкую Республику встретился с министром иностранных и европейских дел страны Мирославом Влаховским.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, после обсуждений один на один между министром Джейхуном Байрамовым и министром Мирославом Влаховским состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече стороны обменялись мнениями о существующем двустороннем сотрудничестве между двумя странами в политической, экономической, энергетической, туристической, образовательной, сельскохозяйственной, юридической и культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений, в связи с чем будет проведен ряд культурных мероприятий.

В ходе всесторонних обсуждений, проведенных на расширенной встрече, стороны, выразившие удовлетворение текущим уровнем сотрудничества, обсудили пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая расширение дипломатических представительств и интенсификацию взаимных визитов на высоком уровне.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о процессе по нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, текущем статусе переговоров по мирному договору с Арменией и затягивании армянской стороной этого процесса под разными предлогами, совершении ею провокаций, а также о минной угрозе. Были отмечены восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и участие в этом процессе словацких компаний. Кроме того, было подчеркнуто приобретение соответствующего оборудования для разминирования словацкого производства, что также говорит о важности расширения сотрудничества в этой области.

Министр иностранных и европейских дел Словакии отметил, что двусторонним отношениям с Азербайджаном придается огромное значение и есть благоприятные возможности для развития этого сотрудничества. Он отметил, что его страна поддерживает усилия Европейского союза по нормализации азербайджано-армянских отношений и обеспечению прочного мира в регионе.

После встречи в расширенном составе министры подписали соглашение между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Затем на брифинге для прессы министры, отвечая на вопросы представителей СМИ, проинформировали о темах, обсуждаемых в ходе двусторонней встречи, и достигнутых результатах, ответили на вопросы журналистов.

Оба министра выразили решимость по дальнейшему развитию азербайджано-словацких отношений как в двусторонней плоскости, так и в рамках многосторонних форматов.