Для чего Армении расширение миссии ЕС

8 июня стало известно, что гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) планирует в ближайшие месяцы учредить три дополнительных оперативных центра в Гафане, Иджеване и Ехегнадзоре, постепенно достигнув полной готовности в ближайшем будущем. Об этом заявил глава миссии Маркус Риттер, принимая делегацию рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) вместе с послом ЕС Андреа Викторин.

Он отметил, что за первый квартал деятельности миссия осуществила свыше 300 патрулей из своих центров в Герусе, Джермуке и Мартуни. Каждую неделю патрули преодолевают свыше 3800 км.

В этот же день председатель Комиссии по внешним отношениям Бундестага ФРГ Михаэль Ротт выразил надежду, что Азербайджан также согласится на деятельность гражданской миссии ЕС с азербайджанской стороны. Однако, по его словам, никаких оптимистичных сигналов на этот счет не поступало. Об этом Ротт сказал в беседе с журналистами в Ереване.

"Мы благодарны правительству Армении за приглашение гражданской миссии ЕС для проведения мониторинга в Армении. Мы рады сообщить, что миссия ЕС расширит свою деятельность в ближайшем будущем. И мы надеемся, что азербайджанская сторона также согласится на деятельность аналогичной миссии с азербайджанской стороны", - сказал Михаэль Ротт.

Прокомментировать активизацию миссии ЕС в Армении и ее попытки внедриться в Азербайджан Day.Az попросил немецкого журналиста, политолога, историка, бывшего советника правительства Германии Александра Рара.

По его словам, Армения готова встать под защитное крыло Евросоюза.

"По-видимому в Ереване считают, что Евросоюз на сей день и в этой обстановке лучше сможет защитить страну от давления Азербайджана и Турции, чем традиционный защитник армян - Россия", - подчеркнул немецкий журналист.

Наш собеседник также отметил нехватку финансирования армянской экономики:

"Армянской экономике до зарезу нужны инвестиции и капиталы. А Россия, увы, под санкциями. Европейская миссия, которая способствует урегулированию военного конфликта, для Пашиняна на сей день кажется важной перспективой к стабильности в регионе".

Что касается Азербайджана, то ему не хочется возвращаться в прежние времена, когда Евросоюз ему на каждом углу читал нотации по вопросам ценностей и демократии. Баку не хочет больше испытывать со стороны Запада подобного "колониализма". Баку также не нуждается в протекции Евросоюза, у него свои хорошие отношения с Россией и Турцией", - резюмировал Александр Рар.

Абдул Керимханов