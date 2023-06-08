Азербайджан рассматривает новые формы и методы дальнейшего сотрудничества с пограничными ведомствами сопредельных стран

В целях организации взаимодействия с пограничными ведомствами сопредельных стран проводятся встречи и консультации.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Помощник Президента - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев в ходе 86-го заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств в Баку.

"C представителями России, Казахстана, Туркменистана, Грузии, Турции и Ирана рассматриваются новые формы и методы дальнейшего сотрудничества. В качестве примера хочу отметить опыт проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий на Каспийском море совместно с российскими и казахстанскими коллегами. Осуществляются взаимные дружеские визиты пограничных кораблей, проводятся рабочие встречи по линии пограничного контроля и оперативных органов, успешно продолжаются демаркационные работы на азербайджано-российской границе. Другим примером успешного взаимодействия является наше сотрудничество с узбекскими коллегами. В декабре прошлого года делегация во главе с командующим Пограничными войсками генерал-майором Хусановым посетила Азербайджан и ознакомилась с системой охраны государственных границ. Состоялся продуктивный обмен мнениями по состоянию и перспективам развития двусторонних отношений", - сказал он.