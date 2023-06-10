https://news.day.az/politics/1572088.html Еще одна ложь минобороны Армении
Еще одна ложь минобороны Армении
Распространенная министерством обороны Армении информация об обстреле 9 июня в 22:50 из различных видов огнестрельного оружия и минометов позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района якобы со стороны подразделений азербайджанской армии является полностью ложным и не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре