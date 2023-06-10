Еще одна ложь минобороны Армении

Распространенная министерством обороны Армении информация об обстреле 9 июня в 22:50 из различных видов огнестрельного оружия и минометов позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района якобы со стороны подразделений азербайджанской армии является полностью ложным и не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в ведомстве.